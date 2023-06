Cambra de vigilància de trànsit/ @EP

Amb la ubicació dels radars fixos al llarg de la xarxa de carreteres la DGT intenta dissuadir els conductors que sobrepassin els límits de velocitat establerts.

La DGT adverteix periòdicament del tram en què s'ubicaran els controls mòbils de velocitat, sense revelar mai la seva ubicació exacta, per la qual cosa molts conductors instal·len detectors i inhibidors per controlar la posició dels cinemòmetres o anul·lar-ne l'eficàcia.

Ara cal tenir en compte que el març del 2022 va entrar en vigor una modificació de la Llei de Trànsit , per la qual es prohibeix la instal·lació d'aquests dispositius als vehicles i es castiga amb multes i la pèrdua de punts del carnet.

Els detectors avisen el conductor que es troben davant d'un radar de Trànsit. Aquest dispositiu és capaç de detectar les ones que emet un cinemòmetre i així esbrinar-ne la localització exacta, trepitjar el fre i eludir els controls, fins i tot en els trams en què s'ubiquen els radars mòbils .

Amb la llei a la mà la multa per la tinença d'un dispositiu detector, encara que no s'utilitzi, s'eleva dels 200 euros previs a la reforma als 500 euros que acompanya actualment i la retirada de 3 punts del carnet per als conductors interceptats pels agents de la Guàrdia Civil .



Pel que fa als inhibidors que impedeixen que els cinemòmetres , tant els que funcionen amb ones com per làser, mesurin la velocitat a què circula un vehicle i se sanciona amb una multa de fins a 6.000 euros i la retirada de 6 punts del permís de conducció , encara en el cas d'estar apagat durant un eventual control de Trànsit. A més, el taller on s'hagi dut a terme la seva instal·lació haurà de pagar una multa de 30.000 euros en cas de ser descobert .