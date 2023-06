Les companyies que dediquin la seva activitat a la comercialitzacions de béns i serveis tindran prohibit fer trucades comercials no desitjades als ciutadans a partir del proper 29 de juny, és a dir, de dijous de la setmana que ve. Les anomenades trucades publicitàries o, directament, de correu brossa, únicament podran rebre-les aquelles persones que hagin donat el seu consentiment.

Després de les recents reformes aprovades de la Llei General de Telecomunicacions , registrades al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 29 de juny de 2022, s'estableix un nou article, el número 66, que prohibeix les trucades promocionals. Les empreses que no compleixin aquesta nova legislació podran enfrontar sancions econòmiques.

Després de ser aprovada, la nova normativa va atorgar a les empreses del sector un període d'un any per adaptar els seus serveis i mètodes de treball als drets dels usuaris, que ja no rebran trucades no desitjades amb finalitats exclusivament comercials als telèfons.

DRET DELS USUARIS

La llei deixa clar que els usuaris tenen dret "a no rebre trucades no desitjades amb fins de comunicació comercial, llevat que hi hagi consentiment previ del propi usuari per rebre aquest tipus de comunicacions comercials o llevat que la comunicació pugui emparar-se en una altra base de legitimació de les previstes a l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 de tractament de dades personals".

Aquesta excepció, per exemple, s'aplicaria en els casos que la trucada fos necessària per protegir interessos vitals, o per complir una missió realitzada en interès públic, entre d'altres.

El dret a no rebre trucades comercials no desitjades es va introduir a la llei durant la tramitació parlamentària, després de l'aprovació al Congrés d'una esmena pactada entre el PSOE, Unides Podem i ERC.



TELEFÒNICA, A FAVOR DE LA LEGISLACIÓ

Així, quan falten pocs dies perquè la mesura entri en vigor, Telefónica és una de les poques companyies que s'ha pronunciat a favor que hi hagi un marc normatiu que reguli aquesta pràctica.

La companyia, en declaracions a alguns mitjans, ha dit que sempre ha estat respectuosa, explicant que “les trucades a no clients són molt residuals”.