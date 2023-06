Una dona sosté un paraigua. Foto: Europa Press

Pluges i tempestes podran aquest dilluns 19 de juny en risc (groc) 9 províncies de la meitat nord peninsular, mentre les Balears ho estaran per altes temperatures, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Es tracta d' Astúries, Cantàbria, Burgos, Navarra, Àlaba, Guipúscoa, Biscaia i la Rioja són les províncies que tindran avís groc per tempestes i pluges, afectant aquest últim fenomen també la Corunya amb una altra alerta groga. En el cas de les Balears, Mallorca estarà en risc per calor.

En general, s'espera un dia inestable a la meitat nord i interiors del terç sud-est peninsular amb predomini dels cels ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts, així com xàfecs dispersos acompanyats de tempesta ja des de primeres hores a zones del centre nord, sud-est i especialment al nord-oest peninsular, podent arribar a ser localment forts o persistents a l'oest de Galícia, on remetran al llarg de la jornada.

En canvi a la resta de zones s'intensificaran i generalitzaran les precipitacions a la tarda, passant la probabilitat d'arribar a fortes o amb calamarsa a l'àrea cantàbrica, alt Ebre i monts de Galícia.

A més, aquestes s'estendran de forma més feble i dispersa a la resta de zones de la Península, excepte quadrant sud-oest i litorals mediterranis on, igual que a les Balears, predominaran cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts sense precipitacions.

A les Canàries, es preveuen cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols baixos ia la tarda intervals de núvols d'evolució amb probables ruixats dispersos a les illes de més relleu.

Així mateix, aquest dilluns hi ha probabilitat de boires i boires matinals a interiors del nord i nord-oest peninsular, i calima a les Balears, sense descartar que s'estengui també per l'est peninsular.

Les temperatures, per part seva, no tindran grans canvis en el cas de les mínimes, mentre les màximes baixaran excepte en àrees mediterrànies, cantàbric oriental i Balears on augmentaran. Es podran assolir els 35 graus en zones del sud-est peninsular i Mallorca.

Així, aquest dilluns 19 bufaran vents fluixos del sud-oest a la meitat occidental peninsular, més intensos al quadrant sud-oest, i en general del sud i sud-est a l'oriental.

Igualment, es preveu vent de l'est rolant a oest al Cantàbric, ponent a l'Estret i Alborà, de nord a la meitat nord dels litorals mediterranis ia les Canàries, fluix en aquest cas, ia les Balears de component aquest tendint a fluix variable . També es preveu alguna ratxa molt forta als cims dels Pirineus.