Els procediments de la jurisdicció civil --relacionats amb assumptes econòmics, de contractació i amb desnonaments, entre altres-- a la província de Barcelona triguen fins a tres anys de mitjana des que entren al jutjat de primera instància fins que arriben a una resolució definitiva amb resposta de l'Audiència de Barcelona.

El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, en roda de premsa per presentar la memòria judicial del 2022. - EUROPA PRESS

Ho ha explicat aquest dilluns el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, en roda de premsa per presentar la memòria judicial del 2022, en què ha destacat la seva "preocupació pel retard, per usar qualificatiu suau, a la jurisdicció civil" .

Recio ha assenyalat que arran de la pandèmia l'atenció va estar centrada en les jurisdiccions penal i social (que s'encarrega d'assumptes laborals), i ara ha alertat de "resultats molt preocupants" en matèria civil, en què ha destacat un increment molt rellevant de procediments monitoris, que són els que suposen una reclamació duna quantitat econòmica.

Aquest tipus de procediment implica per al jutge analitzar el contracte a la recerca de possibles clàusules abusives, cosa que "suposa un tràmit gravós, procediments en què abans el jutge pràcticament no intervenia ara ha d'agafar des de primer moment el contracte, llegir totes clàusules per veure si hi ha clàusules abusives”.

Pel que fa a procediments per indemnitzacions per accidents de trànsit, Recio ha exposat que abans de la pandèmia els assumptes es resolien en menys d'un any i mig (tenint en compte la resposta al recurs), mentre que ara la mitjana supera els dos anys i mig .

Per il·lustrar l'augment de càrrega de treball en aquesta jurisdicció, ha assenyalat que a l'Audiència de Barcelona, on hi ha 11 seccions civils, el 2019 van entrar 15.129 assumptes en un any, i en canvi l'any passat en van entrar 19.215, i per fer front a aquesta situació ha reclamat mesures daugment de plantilla.

100 RECURSOS DE MÉS PER JUTGE



Una altra xifra que dibuixa la càrrega de treball als tribunals és la comparativa entre el treball que assumeixen i els mòduls que marquen el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Ministeri de Justícia, una ràtio entre el volum de treball que hauria d'assumir cada jutjat segons la quantitat de personal.

Prenent com a referència aquests mòduls, els jutjats de primera instància es troben un 99,97% per sobre i les seccions civils de l'Audiència de Barcelona, un 48%: s'estima que cada magistrat hauria de rebre cada any 200 recursos, però estan rebent 300.

L'augment d'assumptes va ser rellevant des del 2015, i aleshores l'Audiència de Barcelona va resoldre la falta de personal acudint a magistrats de jutjats de primera instància, una possibilitat que el Ministeri de Justícia ha aturat des del 2021 per motius pressupostaris.

En aquesta línia, Recio ha al·legat: "Si a l'Audiència provincial no mantenim un nivell de qualitat suficient, això anirà en detriment dels ciutadans i de tutela judicial efectiva" , i ha lamentat que la demora a resoldre els procediments suposa un perjudici per a el ciutadà.

Recio ha lamentat que la convocatòria electoral del 23J ha deixat en suspens la tramitació de les tres lleis d'eficiència processal, organitzativa i digital que segons la seva opinió "havien de ser un avenç substancial", i quant a ampliació de places que a la província de Barcelona calen 38 unitats judicials més.

Calculades en base al treball que assumeixen i al que suposadament haurien d'assumir, són sis places de magistrat a les seccions penals de l'Audiència de Barcelona, vuit a les seccions civils, i la resta a diferents jutjats de primera instància, instrucció, penals i socials .

EL "PROBLEMA" DELS MACROJUDICIS



En canvi, Recio ha assenyalat que la jurisdicció penal mostra "certa estabilització" i fins i tot el 2022 va baixar lleugerament la taxa de dependència, és a dir, les causes pendents de resoldre en acabar l'any, i ha assegurat que la majoria de seccions responen en un termini adequat.

Tot i això, ha apuntat "el problema" que suposen els macrojudicis, que són cada vegada més freqüents per la tendència més gran a delinquir en el marc d'una organització i que comprometen tots els magistrats de la secció durant dies o setmanes --sense que puguin, per tant, jutjar altres casos- i que a més també suposen dificultats logístiques per la manca d'espais on poder celebrar-se judicis que poden assolir la vintena o la trentena d'advocats.

VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA



Respecte als jutjats especialitzats en violència sobre la dona, Recio ha apostat per "una certa comarcalització" que permeti que les denunciants acudeixin a un jutjat que no sigui del seu partit judicial si al seu no n'hi ha un d'especialitzat de guàrdia.

Com a exemple, ha explicat que a Barcelona hi ha cinc jutjats de violència sobre la dona, amb un sempre de guàrdia, i en canvi a la ciutat fronterera de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) només n'hi ha un d'especialitzat i, fora del seu torn, les denunciants han d'acudir al jutjat d'instrucció no especialitzat que estigui de guàrdia.

SIS MESOS PER A UN DIVORCI



Els jutjats especialitzats en família han "aconseguit en aquests moments una càrrega de treball assumible i ajustada al mòdul" que calculen el CGPJ i el Ministeri de Justícia, i Recio ha recordat que no en tots els partits judicials hi ha jutjats especialitzats i ha apostat per estendre'ls .

Com a exemple, ha explicat que un divorci es pot tramitar en primera instància en un termini d'uns sis mesos i que si hi ha apel·lació implicarà "com a màxim" sis més, per la qual cosa ha valorat que en aquest àmbit els tribunals estan donant una resposta molt àgil.