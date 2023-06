Sol / Arxiu

Europa s'està escalfant el doble que la mitjana mundial des de la dècada dels anys 80 del segle XX i, si empitjoren els escenaris climàtics, el sud d'Europa podria registrar alguns dels augments percentuals més grans a nivell global de temperatures extremes superiors a 40 graus . centígrads (ºC) i del nombre de dies seguit sense precipitacions, segons conclou l'informe 'Estat del Clima a Europa el 2022' publicat aquest dilluns i que ha estat elaborat per l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus de la Unió Europea.

El treball científic confirma que l'any 2022 va ser el més càlid a Europa i va estar marcat per la calor extrema, la sequera i els incendis forestals, per la qual cosa assenyala que al continent l'empremta del canvi climàtic "és palès" i s'ha observat en dades com la temperatura de la superfície del mar a l'Atlàntic, que va batre un rècord; el desglaç "sense precedents" de les glaceres".

L'estudi assenyala que la temperatura de la superfície del mar al voltant d'Europa va assolir nous màxims i hi va haver diverses onades de calor marines que repercuteixen en el teixit socioeconòmic i els ecosistemes de la regió.

A més, precisa que, el 2022, la temperatura d'Europa va estar aproximadament 2,3 °C per sobre de la mitjana preindustrial (1850-1900) utilitzada com a referència per a l'Acord de París sobre el canvi climàtic però l'OMM i Copernicus veuen a les energies renovables un "raig d'esperança de cara al futur" ja que l'any passat per primera vegada es va generar més electricitat que el contaminant gas natural.* En concret, les energies eòlica i solar van produir el 22,3% de l'electricitat de la Unió Europea (UE) el 2022, més que amb gas natural (20%).

El secretari general de l'OMM, Petteri Taalas, ha subratllat que per primera vegada a la UE es va generar més electricitat amb energia eòlica i solar que amb combustibles fòssils. "Per reduir la dependència dels combustibles fòssils és crucial augmentar l'ús d'energies renovables i fonts d'energia amb baixes emissions de carboni", ha insistit Taalas, que defensa que els serveis climàtics tenen un paper "fonamental" per garantir la resistència dels sistemes energètics a les pertorbacions climàtiques, planificar les operacions i fonamentar les mesures per augmentar leficiència energètica.

El treball, que se centra en l'energia i com l'augment dels fenòmens meteorològics extrems repercuteix cada cop més en l'oferta, la demanda i les infraestructures del sistema energètic europeu, ha estat publicat coincidint amb la VI Conferència Europea sobre Adaptació al Canvi Climàtic celebrada a Dublín (Irlanda).

Per part seva, el director del Servei Climàtic de Copernicus, Carlo Buontempo, ha afirmat que l'estrès tèrmic "sense precedents" que van patir els europeus el 2022 va ser un dels principals causants de l'excés de morts relacionades amb el clima a Europa.

"Per desgràcia, això no es pot considerar un fet aïllat o una raresa del clima. El nostre coneixement actual del sistema climàtic i de la seva evolució ens indica que aquest tipus de fenòmens formen part d´una pauta que farà que els casos extrems d´estrès tèrmic siguin més freqüents i més intensos a tota la regió", ha advertit.

PÈRDUES HUMANES I ECONÒMIQUES

D'acord amb la informació de la Base de Dades Internacional sobre Esdeveniments d'Emergència (EM-DAT), els riscos meteorològics, hidrològics i climàtics registrats a Europa el 2022 van causar 16.365 víctimes mortals i van afectar directament 156.000 persones.

En concret, apunta que prop del 67% dels esdeveniments va tenir a veure amb inundacions i tempestes, que van causar la major part de les dades econòmiques totals, que van vorejar els 2.000 milions de dòlars.

Les onades de calor van ser les més greus en termes de mortalitat, ja que van provocar un excés de 16.000 morts. Taalas resumeix que el 2022 molts països d'Europa occidental i sud-occidental van viure l'any més càlid mai registrat i, en aquest sentit, confirma que l'estiu va ser el més calorós des que hi ha registres: les altes temperatures van exacerbar les greus i generalitzades condicions de sequera, van alimentar violents incendis forestals que van deixar la segona superfície més gran cremada mai registrada, i van provocar un excés de milers de morts associades a la calor.

En aquest sentit, Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Portugal, el Regne Unit i Suïssa van registrar l'estiu més càlid de la història i en termes globals, la temperatura mitjana anual del 2022 a Europa es va situar entre la segona i la quarta més altes registrades, amb una anomalia d'uns 0,79 °C per sobre de la mitjana del període 1991-2020.

Sobre les precipitacions, indica en gran part de la regió van ser inferiors a la mitjana el 2022, que va ser el quart any de sequera consecutiu a la Península Ibèrica i el tercer a les regions muntanyoses dels Alps i Pirineus. França va tenir la temporada gener-setembre més seca i el Regne Unit i Uccle (Bèlgica) van viure el període gener-agost més àrid des de 1976, amb conseqüències importants per a l'agricultura i la producció d'energia.

Pel que fa a Espanya, afegeix que les reserves d'aigua d'Espanya van disminuir fins al 41,9% de la seva capacitat total el 26 de juliol, amb un percentatge encara menor en algunes conques.

Així mateix, les glaceres europees van perdre uns 800 quilòmetres de metres cúbics de volum de gel entre el 1997 i el 2022. Precisament, els Alps van ser els més afectats ja que la reducció mitjana de l'espessor de gel és de 34 metres. El 2022, les glaceres dels Alps europeus van experimentar una nova pèrdua de massa rècord en un sol any, causada per unes quantitats de neu hivernal molt baixes, un estiu molt càlid i l'acumulació de pols sahariana.

Igualment, la capa de gel de gel de Groenlàndia va perdre 5.362 gigatones de gel entre 1972 i 2021, fet que va contribuir a la pujada mitjana global del nivell del mar en uns 14,9 mm.

Els mars europeus també van estar molt càlids i el treball confirma que els índexs d'escalfament de la superfície dels oceans, sobretot a la Mediterrània oriental, els mars Bàltic i Negre i l'Àrtic meridional, van ser més de tres vegades superiors a la mitjana mundial .

Així, les onades de calor marines provoquen la migració d'espècies i d'extincions massives, l'arribada d'espècies invasores i l'alteració dels ecosistemes i la biodiversitat.

Copernicus i l'OMM adverteixen que la variabilitat del clima i el canvi climàtic a llarg termini estan afectant el sistema energètic, tant la demanda com l'oferta com el funcionament. Precisament, la UE té l'objectiu d'arribar a un consum amb renovables del 42,5% el 2030, gairebé el doble que el 2019 i el 2022 l'eòlica i la solar van generar a Europa el 22,3%.

Una altra dada de l'informe reflecteix que la radiació solar en superfície el 2022 va ser la més alta des del 1983, quan comencen els registres, i es va situar un 4,9% per sobre de la mitjana del 1991-2020. Tot això incideix en la importància de la meteorològica, des de la radiació solar, la velocitat del vent o les precipitacions per generar energia.

Així, el treball assenyala que entre el 1991 i el 2020 la radiació solar en superfície ha augmentat, mentre que la velocitat del vent i les precipitacions no mostren una tendència significativa.