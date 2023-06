Foto: Europa Press

El Centre Espanyol d'Accessibilitat Cognitiva (CEACOG), dependent del Ministeri de Drets Socials , ha publicat una guia de lectura fàcil per presentar la Declaració de la Renda, el termini de la qual conclou aquest mes de juny. Una iniciativa que fa aquest tràmit accessible a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Des de CEACOG han explicat que la lectura fàcil és una eina de l'accessibilitat cognitiva, una manera de crear documents més fàcils per a tota la ciutadania, però de manera especial per a les persones amb dificultats de comprensió com les persones amb discapacitat intel·lectual, autisme, paràlisi cerebral , migrants que no coneguin l'idioma o més grans amb deteriorament cognitiu.

El document, que es pot trobar a la pàgina web del CEACOG, a més d'explicar què és la Declaració de la Renda o com es fa, aborda conceptes clau i complexos amb què es troba la ciutadania en fer aquest tràmit. Per exemple, la diferència entre la declaració individual o conjunta, què són les dades fiscals i on es poden consultar, què és el mínim personal o com emplenar l'esborrany.

El document compta, a més, amb un diccionari amb els termes més difícils d'entendre que una persona es pot trobar a l'hora de fer aquest tràmit administratiu.

Juntament amb aquest document, el CEACOG també ha facilitat el calendari del contribuent, un document en lectura fàcil que explica què són, quan i com s'han de presentar els impostos de renda i patrimoni o les retencions i l'IVA.

De la mateixa manera, el centre ha actualitzat una guia sobre la Cl@ve PIN , un sistema de confirmació d'identitat i de gestió de tràmits relacionats amb organismes públics, que cada cop és més present.

La guia actualitzada ha estat una iniciativa de l'Oficina d'Accessibilitat Cognitiva d'Extremadura (OACEX), i plena inclusió Extremadura que ha posat en marxa CEACOG, un servei públic que promou l'accessibilitat cognitiva a les administracions públiques, dependent del Reial Patronat Sobre Discapacitat i gestionat per Plena inclusió.