Cartell de lloguer d'habitatges / @EP

Catalunya se situa a la quarta posició pel que fa al lloguer social d'Espanya. Al conjunt de l'Estat hi ha aproximadament 211.000 habitatges socials en règim de lloguer , dels quals en posseeixen uns 196.000. Tot i que aquest nombre ha augmentat en comparació a fa quatre anys, continua sent relativament baix en relació amb el total d'habitatges disponibles a Espanya.

Per posar-ho en context, aquesta xifra representa tan sols un 1,1%-1,2% del total de cases segons el cens del 2011, en espera de tenir les dades actualitzades del 2021 per part de l'INE). La majoria de l'habitatge social a Espanya es troben als parcs autonòmics, que s'estimen en uns 290.000 i 300.000 habitatges, segons el Govern.

Aquestes dades han estat obtingudes per El País gràcies a les dades proporcionades per les 17 comunitats autònomes . La suma total d'habitatges socials puja a 210.971 cases, en què s'inclouen certs habitatges que no són de titularitat pública però que els governs autònoms els consideren com a tals.

En el cas de Catalunya , la comunitat catalana se situa en quarta posició del rànquing, superats per Andalusia, que se situa primera per molta diferència, el País Basc i la Comunitat de Madrid, ia la comunitat catalana segueix Canàries a poca distància. Aquest 'top 5' supera els 20.000 habitatges de lloguer social, a diferència dels que el segueixen.

El darrer recompte de caràcter oficial sobre els habitatges públics que hi ha a Espanya el va publicar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el setembre del 2020, amb les dades de l?any anterior. S'hi inclouen 184.358 habitatges protegits de lloguer simple o amb opció a compra a mans de les autonomies, per la qual cosa les 10.000 restants per arribar als gairebé 196.000 marcats són els que s'han construït els últims anys: aproximadament, un 6% més.

Tot i aquests avenços, el percentatge d'habitatges de lloguer social en relació amb les 18 milions de residències principals a Espanya continua estant molt per sota de la mitjana europea del 9,3% , segons l'informe ministerial esmentat. A més, les estimacions apunten que la relació entre els habitatges de lloguer social sobre el total encara descendirà més, ja que la projecció de llars de l'INE indica que actualment hi ha uns 19 milions de llars a Espanya.

MILLOREN LES DADES

La majoria de comunitats autònomes han augmentat el nombre d'habitatges de titularitat autonòmica o dependents d'entitats relacionades en comparació de fa quatre anys. Els majors increments en termes de volum s'observen a la Comunitat Valenciana, el País Basc i les Canàries. Madrid, Castella-la Manxa, Múrcia i Catalunya també han registrat augments significatius, guanyant en tots els casos més de 1.500 vivendes.

En termes percentuals, destaca l'increment del 75% a Múrcia, així com en altres comunitats amb parcs d'habitatges més petits com La Rioja, on un augment de 215 habitatges representa un augment de més del 600% en comparació amb la xifra inicial de tot just 35 pisos.

La manca d'habitatge social té conseqüències greus, especialment quan a l'última dècada Espanya ha experimentat un augment en el percentatge d'inquilins i s'enfronta, igual que altres economies avançades, a una crisi d'asequibilitat de l'habitatge que encara no troba solució.

Incrementar la disponibilitat de vivendes socials va ser una de les principals promeses del Govern durant la campanya de les darreres eleccions municipals i autonòmiques. En diverses ocasions, el president Pedro Sánchez es va comprometre a construir prop de 200.000 nous habitatges per a lloguer assequible. En cas que tots aquests habitatges es materialitzin, gran part se sumarien als parcs autonòmics, ja que són les comunitats autònomes les responsables del seu desenvolupament.

No obstant això, aquests plans involucren una barreja de propietats ja existents, projectes de construcció que fa anys que s'han de completar i opcions de compra d'habitatges de la Sareb que, en molts casos, els governs autonòmics han descartat pel fet que no s'ajusten a les seves necessitats . Tot i això, administracions de diferents orientacions polítiques han impulsat recentment noves promocions, generalment a través de col·laboracions publicoprivades, per construir més habitatges de lloguer amb preus regulats. És un esforç considerable considerant la situació actual.