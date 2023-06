La Malagueta / @EP

Sis de cada deu (61%) dels espanyols triarien una altra regió per viure, sent les més desitjades Andalusia (11%), la Comunitat Valenciana (7%), Astúries (6%), Illes Canàries (6%) o el País Basc (4%).

Així ho reflecteix l'estudi 'Satisfets amb la nostra Llar' elaborat pel Grup Mútua Propietaris a partir de 2.317 entrevistes a espanyols més grans de 18 anys, que revela que un 70% de la població assegura que voldria continuar vivint a Espanya, mentre que un 30 % estaria obert a noves destinacions a Europa (18%), Amèrica del Nord (3%) i Sud-amèrica (2%).

L'estudi destaca que els espanyols més satisfets amb el seu lloc de residència són els càntabres (84%), seguits dels asturians (82%) i els gallecs i aragonesos, tots dos amb un 77%.

A més, a un 27% li agradaria viure a la costa; un 26% es decanta per una petita o mitjana ciutat; el poble és l'opció escollida per un 15% dels espanyols; a un 10% li atrau el camp; i un 8% se sent pel centre de la gran ciutat, o pels afores (8%).

"La qualitat de l'habitatge, l'entorn i la interacció social són tres dels factors més importants a l'hora de determinar el grau de satisfacció residencial i, en aquest aspecte, podem afirmar que els espanyols estan molt satisfets amb la llar", explica la subdirectora General d'Estratègia, Clients i Canals Alternatius del Grup Mutua Propietarios, Laura López.

Les comunitats autònomes amb més índex de fidelitat segons apunta la investigació són Andalusia i les Canàries, on a un 56% i un 52%, respectivament, dels seus habitants els agrada viure allà i no es mudarien a una altra regió. Per contra, un 14% dels castellanomanxecs; un 20% dels de La Rioja, i un 22% dels castellanolleonesos desitgen continuar vivint a la seva regió.

D'acord amb l'estudi, un 27% afirma que és segur o probable que canviï d'habitatge en els propers anys i, en aquest punt, l'edat és el principal element promotor del canvi, i els menors de 35 anys són els que en més proporció confirmen que ho faran.

Així mateix, altres elements que impulsen un canvi potencial d'habitatge són el tipus de tinença. En concret, més del 50% de les persones que estan de lloguer afirmen que es mudaran els propers anys, igual que els que habiten en habitatges més petits.

Entre els motius d‟aquest canvi destaquen la recerca d‟una nova localitat (44%) i el desig de comptar amb un habitatge més gran (39%). Pel que fa al tipus d'habitatge, mentre que les persones que viuen en habitatges unifamiliars no canviarien de tipologia, prop de la meitat de les que viuen en habitatges col·lectius (46%) si es volen mudar a un habitatge unifamiliar.

"El camp de la satisfacció residencial és ampli i té diverses àrees d'estudi vinculades a àmbits com l'arquitectura, l'urbanisme, la psicologia o la sociologia que, en conjunt, defineixen el nostre grau de complaença amb el nostre hàbitat", conclou Laura López.