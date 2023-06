El Dia Mundial de la Lluita contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) que es commemora cada 21 de juny serà el protagonista del Cupó Diari de l'ONCE demà dimecres. Així, 5 milions de cupons lluiran el lema Units contra l'ELA i servirà per donar suport a pacients i familiars.

María José Arregui, presidenta de la Fundació Luzón, i José Luis Martínez Donoso, director general de Fundació ONCE, van ser els encarregats de presentar aquest cupó en un acte celebrat a la seu de Fundació ONCE a Madrid.

L'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa ràpidament progressiva. Es caracteritza per una pèrdua gradual de les neurones motores, que són les que controlen el moviment de la musculatura voluntària; en disminueixen gradualment el funcionament i moren.

La conseqüència és una debilitat muscular que avança amenaçant greument lautonomia motora; la comunicació oral, la deglució i la respiració. Els pacients comencen a tenir problemes en funcions bàsiques com caminar, empassar, parlar o aixecar-se del llit.

El 2018, es van diagnosticar a Espanya aproximadament 4.000 persones amb ELA, segons dades de la Fundació Luzón. El 58% dels pacients amb ELA són hòmens i el 42% dones.

La Fundació Luzón és una organització la missió de la qual és millorar la qualitat de vida dels malalts d'ELA i les seves famílies, mitjançant la creació i dinamització d'una Comunitat Nacional de l'ELA on el pacient i la seva família són el centre de gravetat promovent, per això, una millora de la seva atenció socioassistencial i impulsant la investigació.

Des de la Fundació Luzón es considera, com a pilar fonamental, promoure la investigació de l'ELA. Per això treballa per fomentar i impulsar la tasca dels investigadors, promoure les col·laboracions entre ells, potenciar la realització d'assajos clínics i divulgar-ne els resultats científics.