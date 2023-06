L'actriu María León / @EP

E l Jutjat d?Instrucció número 18 de Sevilla ha processat l?actriu sevillana María León per dos delictes en la causa relacionada amb la seva detenció per part de la Policia Local sevillana per, suposadament, agredir una agent, extrem que ella nega en assegurar que va ser "víctima d'un abús policial".

En concret, la titular d'aquest jutjat, María José Moreno, ha decidit el processament de la intèrpret "per un delicte d'atemptat a l'autoritat i un altre de lleu de lesions a una agent de la Policia", segons publica Diario de Sevilla i confirmen fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) que assenyalen que la interlocutòria en qüestió està datada el 14 de juny passat.

D'aquesta manera, la instructora creu que hi ha indicis de la comissió d'aquests delictes arran del relat dels fets que corrobora l'atestat que va fer la Policia Local i la declaració recent que van prestar els agents involucrats en la causa davant la magistrada.

En aquest sentit, l'atestat policial recollia que els agents, en veure un ciclista circulant per la via pública amb una copa de vidre, el van interceptar i li van practicar una prova d'alcoholèmia que va donar un resultat positiu, així com que deu o dotze persones van començar a vociferar els agents ia increpar-los. Entre aquest grup hi havia l'actriu sevillana que va gravar amb el telèfon mòbil, segons reflecteix aquest document, "el moment d'aquesta prova, i per això la Policia li va cridar l'atenció".

En aquest instant, segons l'atestat, "la investigada es va dirigir al policia dient-li tonto ¿tu què ets, el xèrif?', i davant d'aquesta falta de respecte, l'agent li demana el DNI per identificar-la per a una sanció per infracció administrativa". L'actriu no portava aquest document acreditatiu d'identitat, i els agents el van instar a anar a comissaria amb cotxe patrulla.

Després d'això, segons la versió policial, diverses persones del grup haurien envoltat el patruller, obrint-ne una una de les portes; l'actriu es va disposar a sortir del vehicle, extrem que va intentar impedir una agent, sent, suposadament, copejada per María León , per la qual cosa va ser detinguda.

Aquest mateix Jutjat d'Instrucció va resoldre el mes de novembre passat el sobreseïment provisional i l'arxiu de la denúncia promoguda per l'actriu contra els agents de la Policia Local que van actuar en la seva identificació i arrest la matinada de l'1 d'octubre del mateix any.

Des del Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya a Sevilla (Sppme) s'ha indicat després d'aquest sobreseïment que era "evident" que els agents "no van incórrer en cap agressió ni detenció il·legal". Aquesta decisió judicial "prova que la detenció va ser correcta i fruït d'una agressió de l'actriu a una agent", sosté el sindicat.