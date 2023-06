És la nova gran depressió. Des de l'aparició de les xarxes socials, l'ansietat i els sentiments de desesperança s'han disparat entre els adolescents. Gairebé la meitat dels adolescents diuen que estan d'acord amb frases com "No puc fer res bé", "No gaudeixo la vida" i "La meva vida no és útil", aproximadament el doble que fa tot just una dècada.

Grup d'adolescents mirant els smartphones @ep

"Aquestes són xifres sorprenents, simplement augments enormes" , afirma al diari nord-americà The Post la psicòloga i experta generacional Dra. Jean Twenge. "I els pares estan legítimament molt preocupats per la salut mental dels fills", afegeix.

L'enquesta, realitzada per la Universitat de Michigan i presentada al llibre Generacions: les diferències reals entre la generació Z, els millennials, la generació X, els boomers i els silenciosos, i el que signifiquen per al futur dels Estats Units , és només la darrera revelació sorprenent sobre la joventut i la salut mental.

La causa número 1, segons Twenge, són les xarxes socials i el temps davant de la pantalla . De fet, les taxes de símptomes depressius en adolescents han augmentat enormement des de la popularització massiva dels telèfons intel·ligents a principis de la dècada del 2010.

"No hi ha dubte que aquesta és la principal causa de l'augment de la depressió adolescent", afirma Twenge. “És per molt el canvi més gran en la vida quotidiana dels adolescents en els últims 10 a 12 anys. Només s'acosta ni tan sols", sentencia l'experta.

L'enquesta de la Universitat de Michigan es duu a terme anualment des del 1991, amb 50.000 estudiants a tot el país als quals se'ls pregunta si estan d'acord amb les afirmacions "No puc fer res bé", "No gaudeixo la vida" i "La meva vida no és útil".

Si bé els números es van mantenir estables fins al voltant del 2012, van començar un fort ascens l'any següent. Fins aquell moment, menys del 20% dels estudiants van dir que estaven d'acord amb la frase “no gaudeixo de la meva vida”; ara la meitat ho fa.

Això coincideix amb l'auge de plataformes com Instagram, Snapchat i Musical.ly, que van debutar el 2015 i es van convertir a TikTok dos anys després.

Avui dia, els adolescents poden passar fins a nou hores al dia enganxats a les pantalles, i la meitat diu que està en línia "gairebé constantment".

El temps davant de la pantalla està allunyant els adolescents del camí cap a l'adultesa. Des que els telèfons intel·ligents van entrar a escena, la proporció d'adolescents que tenen cites, obtenen una llicència de conduir i treballen per tenir un salari, s'ha desplomat.

"És un canvi fonamental en la manera com els adolescents passen el seu temps lliure", explica Twenge. “Si ajuntes tot això, més temps amb les pantalles, menys temps amb els amics cara a cara, menys temps per dormir, aquesta és una recepta molt perillosa per a la salut mental”, conclou.