El futbolista Dani Alves , que està a la presó provisional en espera de judici per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona, ha qüestionat si la dona "té la consciència tranquil·la, si dorm bé a les nits".

"La perdono, segueixo sense saber per què ha fet tot això, però jo la perdono", ha dit respecte a la noia que ho va denunciar en una entrevista de 'La Vanguardia' aquest dimecres. Pel que fa a ell, ha assegurat: "No hi ha hagut ni una sola nit que jo no hagi dormit tranquil. Ni una sola nit. Tinc la consciència tranquil·la. Mai he fet mal voluntàriament a ningú. I a ella, aquella nit, tampoc".

Davant la seva versió que va mantenir sexe consentit amb la denunciant i en preguntar-li per què llavors la dona va sortir plorant del bany on presumptament la va agredir sexualment, ha replicat: "Se m'acut que hi ha algú que li va aconsellar malament. Que es va sentir malament després de fer-ho, que va fer un pas endavant i que ja no ha sabut sortir de l'embolic en què s'ha ficat i en què m'ha ficat. Jo apel·lo a la seva consciència”.

El jugador ha negat que, una vegada al bany, la dona li demanés que parés i la deixés sortir, i ha explicat que va ser ell qui li va proposar entrar després de passar una estona "ballant molt enganxats".

Ha recordat que ell va entrar primer al bany i que la dona va trigar una estona a fer-ho --"vaig pensar que ella hauria canviat d'opinió i que ja no hi entraria"-- però finalment va entrar també, i ha afirmat que no va tancar la porta amb forrellat .

EMPREMTES I DIFERENTS VERSIONS



Respecte a les empremtes de la dona que s'han trobat al lavabo i que no es corresponen amb la postura que Alves ha relatat a la jutgessa, ha dit que no sap en quin moment la dona va tocar el mirall i el rentamans.

Ha insistit que no la va obligar a fer cap moviment i, respecte a l'esgarrinxada que la dona tenia al genoll, ha dit: "És per romandre de genolls mentre em feia una fel·lació. No hi ha ni una sola marca al seu cos que expliqui aquella violència amb què ella diu que la vaig moure al bany”.

També ha negat que ell i els seus amics insistissin que se'ls acostessin la denunciant i les altres dues dones amb qui anava --la seva cosina i una amiga--, sinó que elles els van mirar i els homes li van demanar "al cambrer que els preguntessin si volien acostar-se", i llavors elles es van acostar a taula.

Alves ha reconegut que, des de la seva detenció, ha donat tres versions diferents dels fets i, com ja va dir al jutjat, ha reiterat que ho va fer per amagar la infidelitat a la seva dona.