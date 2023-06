El nostre Planeta de Netflix és la darrera sèrie documental sobre la natura narrada per David Attenborough i presenta imatges sense precedents d'algunes de les criatures més esmunyedores i perilloses de la natura. Tot i això, recuperar aquest tipus d'imatges té els seus riscos, com va explicar el director del programa, Toby Nowlan, en una entrevista recent .

Tauró. Recurs. UNSPLASH

El primer episodi del nostre Planeta II , que va sortir el 14 de juny, presenta imatges de joves pollets d'albatros aprenent a volar per primer cop. Per filmar-ho, l'equip va viatjar als afores de la remota illa hawaiana de Laysan. L'àrea és tan remota que cap equip de filmació no havia filmat abans, i per fer-ho va requerir que l'equip s'instal·lés en basses inflables on esperarien que la natura seguís el seu curs. Mentre esperaven l'arribada de les cries d'albatros que feien el primer vol, la tripulació es va enfrontar a un aterridor atac de tauró.

“Va venir cap a nosaltres i aquest tauró tigre va saltar sobre el pot i li va obrir enormes forats”, va dir Nowland. “Tot el vaixell va explotar. Estàvem intentant allunyar-lo i no podíem ser horrible. Aquest va ser el segon tauró aquell dia que ens va atacar”, va afegir.

Nowlan ha explicat que els taurons "tenien molta gana, per la qual cosa podria no haver-hi prou menjar natural i només estaven provant qualsevol cosa que trobessin a l'aigua".

La tripulació va poder recórrer els 100 metres de tornada a la costa, on després els van reubicar en un petit pot de goma, que tampoc va resultar ser prou resistent: aquest pot va ser atacat més tard per sorells gegants, un tipus de peix depredador que pot mesurar 1,5 metre de llarg. Com a resultat, el motor d'aquest vaixell es va fer malbé.

El productor del programa, Huw Cordey, va afegir: “La idea original era fer una sessió submarina amb els taurons tigre esperant a les aigües poc profundes de Laysan, però el primer dia que van aparèixer els taurons tigre, l'equip es va pujar a aquests pots inflables , i dos taurons els van atacar. Era com una mica sortit de la pel·lícula Tauró . La tripulació va entrar en pànic i va tornar cap a la sorra”.