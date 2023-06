Dir adéu al seu millor amic per última vegada és una cosa que cap amo de mascota vol experimentar, però lamentablement, els humans gairebé sempre sobrevivim a les nostres estimades mascotes . Per fer que el dol sigui més suportable, pot ser útil comprendre exactament com funciona l'eutanàsia i planificar el que li agradaria dir-li al gos en els darrers moments.

Gos - UNSPLASH

Sean McCormack, veterinari en cap de tails.com , ha explicat quins són els senyals físics que el seu gos s'acosta al final de la seva vida i com preparar-se mentalment per separar-se. Des de notar canvis en el seu comportament fins a fer-los sentir el més còmodes possible, aquí trobareu tot el que heu de saber sobre com donar l'últim adéu a la vostra mascota.

En una conversa amb Mirror, McCormack assegura: “Sovint, les coses s'atribueixen a 'només la vellesa' quan, de fet, poden ser indicadors que el seu gos està començant a patir o experimentar una pitjor qualitat de vida que ens agradaria que tingués Comportaments com tornar-se més retret, interactuar menys, dormir més, no gaudir del joc o altres activitats que solia fer o no voler fer llargues passejades, també símptomes físics com dificultat per aixecar-se o recórrer grans distàncies, per sortir del cotxe o pujar escales . Tots aquests poden ser signes de dolor, però també potser que simplement no se senten bé o ja no gaudeixen de la vida”.

"El més important és treballar amb el seu veterinari tan aviat com noti aquests canvis i molt sovint hi ha coses que es poden fer per alleujar el dolor o abordar qualsevol problema i mantenir la qualitat de vida per molt més temps que si aquestes coses s'ignoren", afegeix.

Com em preparo per dir adéu?



"En primer lloc, parli amb el seu equip veterinari sobre els terminis probables, quan i com decidir el moment adequat per considerar l'eutanàsia i posar-los a dormir", diu McCormack. "Els veterinaris estan altament capacitats per avaluar el benestar de les mascotes i poden explicar-li el que ha de tenir en compte amb la seva mascota. Passi temps amb ells, mimenteu-los si ho desitja, especialment en els seus últims dies, però el més important, mantingui'ls còmodes i tingui en compte els consells del seu veterinari. Sovint diem que el més important al final és la qualitat de vida, no la quantitat”, afegeix.

"Rara vegada he conegut un amo que es penedeix de posar a dormir la seva mascota anciana i emmalalteix un dia o dos abans d'hora. Però molts que s'han penedit d'aferrar-se a ells per un o dos dies més del que haurien, perquè els resultava difícil deixar-los anar ”, alerta el veterinari.

Què passa realment durant l'eutanàsia?



"En poques paraules, és una sobredosi d'anestèsic perquè la mascota quedi inconscient i no es desperti", afirma el doctor McCormack. "L'eutanàsia significa literalment 'una bona mort', i per això l'objectiu sempre és que sigui el més lliure de dolor i estrès possible" , afegeix.

"En la majoria dels casos, és una injecció en una vena de la cama de la teva mascota, de vegades amb una injecció de sedant per endavant si està agitada d'alguna manera. L'única part lleument desagradable és la petita esgarrinxada de l'agulla al penetrar a la pell, com quan tenim una injecció. La injecció en si no és dolorosa, però algunes mascotes es poden sentir una mica marejades o atordides quan perden el coneixement i fan soroll", explica.



"Això no és desagradable, simplement senten una sensació estranya, potser fins i tot agradable però confusa a mesura que la droga fa efecte. I després el seu ritme cardíac i la seva respiració s'alenteixen i moren. Després, la bufeta pot buidar-se o el seu cos pot prendre un o dos panteixos profunds, cosa que pot ser alarmant si no està preparat per a això", afegeix.

"Però aquest és un senyal que han mort, de cap manera un senyal d'angoixa. Pots triar quedar-te amb ells, però si és massa difícil per a tu, no et preocupis. El seu equip veterinari els tractarà amb la màxima amabilitat i respecte i parlarà amb ells mentren marxen", conclou el veterinari.