Aigua / @EP

Un 36% dels municipis catalans de les conques internes, la qual cosa representen el 9% de la població de Catalunya, superen les dotacions d‟aigua que fixa el Pla de Sequera, amb consums superiors als 230 littrs per habitant i per dia. Així ho va explicar aquest passat dimecres 21 de juny Samuel Reyes, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en una roda de premsa posterior a la publicació de les dades de consum d'aigua dels municipis de les conques internes , que ja es poden consultar a la web de l'ACA i que faciliten la informació per municipi, habitant i dia aportada per cada entitat subministradora o ajuntament a l'ACA.

Reyes ha explicat que s'ha enviat cartes a una seixantena de municipis amb consums d'aigua elevats, en què se'ls especifica les dades dels darrers 6 mesos i se'ls demana informació sobre normativa municipal, obres que preveuen fer o que especifiquin mesures per reduir consums.

Preguntat per quina tipologia d'incompliments tenen aquest 36% de municipis, ha respost que l'ACA està analitzant les diferents casuístiques després d'enviar els escrits als municipis que tenen una suma total de litres consumits alta, per revertir aquesta situació.

D'altra banda, un 8% dels municipis --que representen un 1% de la població catalana-- no compleix l'obligació de presentar les dades de consum d'aigua , i s'han enviat 93 requeriments instant-los a fer-ho.

Reyes ha indicat que aquests requeriments "no acaben sempre en expedient sancionador, perquè alguns municipis al cap d'uns dies presenten les dades o n'hi ha que tenen dificultats per presentar-les".

UN 56% COMPLEIX

El 90% de la població de les conques internes és a municipis que compleixen amb les dotacions, que representa el 56% dels municipis , és a dir, compleixen el límit de 230 litres per habitant i dia en el marc de la situació d'excepcionalitat per la sequera.

D'altra banda, s'han presentat un total de 32 expedients sancionadors a municipis als quals se'ls ha requerit "reiteradament" les dades i no les han presentat, i Reyes ha apuntat que els imports d'aquestes sancions són al voltant dels 100 euros i que en cap cas no superen els 1.000 euros, en les seves paraules.

CONSUMS

Ha insistit que la idea de publicar aquestes dades de consum d'aigua "no és criminalitzar els ajuntaments, sinó fer un crit d'alerta davant el malbaratament" davant la situació de sequera i trucar a la ciutadania i activitats econòmiques a fer-ne un ús responsable aigua.

Reyes ha apuntat que "s'ha trigat a donar les dades" davant de les diferents casuístiques dels municipis, ja que alguns tenen població estacional: en alguns la població creix a l'estiu per les vacances --com en municipis de costa-- i en altres baixa --com a Barcelona, que passa de 1.700.000 habitants i 1.400.000--.

A més, ha explicat que molts municipis tenen un consum industrial d'aigua alt, "que supera els 50 litres per habitant i dia", per això en aquests casos es requereix que presentin per separat els consums urbans i els industrials, com és el cas de Castellbisbal i Martorell (Barcelona).

També es dóna un cas especial en municipis del Pirineu i el Prepirineu català, on hi ha una "gran activitat ramadera i una dotació de gairebé 2.000 litres per habitant i dia", però que és deguda a aquesta activitat econòmica, per la qual cosa també presenten els consums per separat.

Reyes ha destacat que cal continuar treballant en les mesures previstes per als propers mesos i "anar resolent els problemes hídrics" davant la sequera, i ha destacat l'aprovació de les bases de la línia d'ajudes anunciada aquest dimarts pel Govern per millorar la eficiència de les xarxes de subministrament municipal.

DADES DESGLOSADES DEL CONSUM D'AIGUA PER MUNICIPIS