Els jutjats de Barcelona tenen una llista d'espera d'uns 6 mesos perquè un psicòleg avaluï els menors que són víctima d'una agressió sexual, una exploració "obligatòria i essencial" per al procediment.

Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

Ho ha explicat la jutgessa degana de Barcelona, Cristina Ferrando , en roda de premsa aquest dijous per presentar la memòria del 2022 dels jutjats de la ciutat.

Això implica que els jutjats estan prenent "mesures provisionals sense escoltar el menor" davant la impossibilitat d'esperar aquests sis mesos.

Ferrando ha afegit que s'ha "aconseguit una agenda preferent" per a víctimes preescolars i per a causes amb un investigat a la presó provisional, i en aquests casos el temps d'espera és inferior.

També ronda el mig any l'espera per accedir als punts de trobada , on els progenitors poden recollir els fills en els casos en què una ordre judicial impedeix que es vegin entre ells, i que també serveixen perquè visitin els seus fills aquells investigats a qui un jutge ha ordenat que només poden veure el menor sota supervisió d'un tècnic.

MENORS INVESTIGATS



Per la seva banda, les causes en què un menor està investigat per presumptament cometre una agressió sexual han registrat un "lleuger augment" entre el 2021 (105) i el 2022 (139) i han augmentat any rere any, havent-se duplicat des del 2016 segons les dades de la Fiscalia de Menors.

En aquest sentit, el titular del Jutjat de Menors 2 de Barcelona, Ramón González, ha remarcat que els delictes contra la llibertat sexual no són la majoria en aquesta jurisdicció sinó que “el gruix de procediments penals a Menors són delictes contra el patrimoni, com robatoris amb violència i furts, i després hi ha els delictes de lesions".

A la jurisdicció d'adults, l'any passat hi va haver a la ciutat 2.788 delictes contra la llibertat sexual, mentre que el 2021 van ser 2.191, i Ferrando ha remarcat que "s'aprecia un augment els últims anys".

MORATÒRIA DE DESNONAMENTS



El titular del Jutjat de Primera Instància 30, Roberto Garcia Ceniceros, ha explicat que l'any passat es van suspendre 1.300 llançaments per diferents motius, uns 800 per ordre judicial.

Sobre com poden afectar aquestes suspensions un cop acabi la moratòria de desnonaments a finals de juny, ha aclarit que és "difícil" saber quants llançaments es van suspendre per la moratòria, i ha afegit que els últims mesos no s'han agendat nous desnonaments precisament perquè a causa de la moratòria no es presenten demandes de desallotjament.