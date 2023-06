Google Maps mostra les Zones de Baixes Emissions de l'entorn de Barcelona

Google Maps ha activat aquest dijous el català com a llengua de navegació per veu, cosa que permetrà escoltar alertes de trànsit i avisos verbals per als desplaçaments a peu en aquest idioma.

En un comunicat, l'empresa ha explicat que, per poder fer servir aquesta nova funció, els usuaris han d'actualitzar l'aplicació a la seva versió més recent.

Aquesta actualització ja està disponible al sistema Android ia iOS , i requereix seleccionar el català a l'apartat de configuració de la navegació.

Actualment Google Maps compta amb més de mil milions d'usuaris actius mensuals i està disponible a més de 250 països.

L'empresa ha explicat que realitza "més de 50 milions d'actualitzacions" diàries amb l'objectiu de reflectir la informació més recent i ajudar tots els usuaris a tenir una navegació més fàcil i adaptada a les necessitats.