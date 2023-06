AVE / Renfe

En tan sols un dia, Renfe ha venut més de 8.000 bitllets d’AVE per als trens que enllaçaran Lió amb Barcelona i Marsella amb Madrid i Barcelona. Els bitllets es poden adquirir per a viatjar fins a finals d'octubre a la web de Renfe (www.renfe.com), app de venda, agències de viatges i venda telefònica.



La venda de bitllets ha començat amb una campanya de llançament per a posicionar-se i començar a competir al mercat francès, amb bitllets AVE per viatjar dins de França per 9 euros. Això permetran als viatgers conèixer l'alta velocitat espanyola entre ciutats com Lió, Marsella, Montpeller, Avinyó, Béziers, Ais de Provença o Narbona.



L'AVE Barcelona-Lió s'estrenarà el 13 de juliol amb motiu d'un dels ponts festius més importants a França, la celebració l'endemà de la seva Festa Nacional. L'inici de la ruta Madrid-Barcelona-Marsella arribarà dues setmanes després, el 28 de juliol.



Per celebrar que amb els serveis AVE es recupera la connexió directa amb tren entre Lió i Marsella amb Espanya, per a les rutes internacionals hi haurà dos preus de llançament: 19 euros per viatjar des de Montpeller o Narbona fins a Barcelona, Saragossa o Madrid i 29 euros per a la ruta completa, la connexió des de Marsella i Lió amb Espanya.

UN DESPLEGAMENT PROGRESSIU

Renfe durà a terme un desplegament progressiu de la seva oferta AVE a França des del 13 de juliol. El servei arrencarà amb circulacions de divendres a dilluns al corredor Lió-Barcelona (excepte el primer dia de servei que serà un dijous).

L’AVE Madrid-Barcelona-Marsella, que arrenca el 28 de juliol, també circularà de divendres a dilluns, en una primera etapa. Durant el mes d’agost la ruta d’AVE Espanya-França comptarà amb 16 circulacions setmanals.

Al setembre, a la ruta de Lió i a l’octubre a la ruta de Marsella, Renfe començarà a operar els seus trens AVE de dilluns a diumenge i oferirà 28 circulacions setmanals.



Entre Barcelona i Nimes, ruta compartida per les dues línies, Renfe disposarà de quatre trens diaris que permetran una combinació d’horaris i temps de viatge que atreguin els trens AVE al públic d’ambdós costats de la frontera.

La connexió internacional permetrà temps de viatge en AVE com Barcelona-Nimes en 3 hores, Figueres-Montpeller en 2 hores, Barcelona-Avinyó en 4 hores, Girona-Marsella en 4 hores, Madrid- Perpinyà en 4 hores i 30 minuts, o Saragossa-Nimes en 5 hores i 25 minuts.