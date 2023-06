FACUA-Consumidors en Acció adverteix tots els passatgers que es puguin veure afectats per la vaga de pilots d' Air Europa que tenen dret a compensacions de fins a 600 euros ia la devolució de l'import del bitllet i de les despeses que hagin hagut d'assumir si vol resulta cancel·lat.

AIR EUROPA

El Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (Sepla) ha iniciat una nova tanda d'aturades des del 19 de juny passat i que durarà fins al 2 de juliol, davant la falta d'un acord entre els treballadors i l'aerolínia. Es tracta de la tercera convocatòria de vaga en els darrers mesos, després de les dues primeres durant el mes de maig. Air Europa ha cancel·lat 135 vols durant les catorcer jornades que durarà la nova protesta, i s'han vist afectats vols nacionals i internacionals.

En aquest sentit, FACUA recorda als usuaris que el Reglament Europeu 261/2004 estableix una sèrie de compensacions en cas de cancel·lació dels vols. Així, l'article 7 de la normativa recull que “els passatgers rebran una compensació per valor de 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per als intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres entre 1.500 i 3.500 i 600 euros per a la resta de vols” .

L'associació també recorda a les aerolínies que una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d'abril del 2018 va determinar que una vaga de treballadors no es considera dins del concepte "circumstàncies extraordinàries" -que eximeix de lliurar les quantitats- per cosa que la companyia tampoc no es pot negar a les compensacions que se li exigeixin.

Entre les excepcions , les aerolínies no han de lliurar aquestes compensacions si informa els usuaris de la cancel·lació "almenys amb dues setmanes d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista" o "se'ls informe de la cancel·lació amb una antelació d'entre dos setmanes i set dies respecte a l'hora de sortida prevista i se'ls ofereixi un transport alternatiu que els permeti sortir amb no més de dues hores d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista i arribar a la destinació final amb menys de quatre hores de retard respecte a l'hora d'arribada prevista”.

Tampoc si se'ls informa amb menys de set dies d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista i se'ls ofereixi prendre un altre vol que els permeti sortir amb no més d'una hora d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista i arribar-hi a la destinació final amb menys de dues hores de retard respecte a l'hora d'arribada prevista”.

D'acord amb l'article 7, les companyies podrien reduir aquestes compensacions un 50% en el cas que ofereixi un transport alternatiu al passatger amb una diferència d'hora d'arribada respecte a la del vol inicial "que no sigui superior a dues hores, per a tots els vols de 1.500 quilòmetres o menys" , "que no sigui superior a tres hores, per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres vols d'entre 1.500 i 3.500 quilòmetres" o "que no sigui superior a quatre hores" per a la resta de vols.

El TJUE, a més, va dictaminar en una altra sentència del maig del 2017 que el dret a rebre aquestes compensacions es fa extensible a aquells casos en què el vol no sigui cancel·lat, però pateixi un retard superior a les tres hores de la seva arribada a la destinació final .

Dret al reemborsament

En qualsevol cas, FACUA també assenyala que els afectats per les possibles cancel·lacions sempre tindran dret al reemborsament íntegre del bitllet "en set dies" , oa un transport alternatiu fins a la destinació final, segons el que disposa l'article 8 del Reglament 261/2004. A més, els usuaris també podran reclamar qualsevol altre tipus de danys, amb independència de la seva naturalesa, que hagin pogut patir com a conseqüència de la cancel·lació: hotels, viatges organitzats, vols de connexió, etc., i fins i tot danys morals per haver perdut les vacances o una part, entre altres possibles supòsits.

Si la cancel·lació passés propera a l'horari de sortida del vol, l'associació recorda que l'article 9 de la normativa europea obliga les aerolínies a oferir als passatgers afectats "menjar i refrescos suficients", allotjament en un hotel si fos necessari i trasllat des de l'aeroport fins a aquest hotel.

FACUA assenyala els possibles afectats que poden acudir a l'associació perquè valori el seu cas, faci les corresponents actuacions en defensa dels seus drets i per reclamar les quantitats que siguin oportunes.