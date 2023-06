Un nen combat la calor jugant en una font. Foto: Europa Press

Aquest divendres 23 de juny és el tercer dia de l'estiu ... i arriba acompanyat de la primera gran onada de calor de l'estació . Les temperatura posaran en risc 5 províncies del sud-oest peninsular per temperatures màximes ja que fregaran els 40 graus i Cadis amb risc de vent i fenòmens costaners, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

L' arribada d'una massa d'aire d'origen africà i l'estabilitat atmosfèrica elevaran les temperatures fins als 39 graus i provocaran que freguin o superin els 40 diumenge a bona part de la Península, encara que l'episodi de calor continuarà fins a mitjans de la setmana que ve .

Així, l'AEMET ha avisat cinc províncies del sud-oest per risc d'altes temperatures màximes i Cadis per risc de vents i de fenòmens costaners.

En concret, ha emès avís groc per a Còrdova, Huelva, Jaén, Sevilla i Badajoz perquè aquest divendres arribaran als 39 graus i per a Cadis, per risc de per vents de fins a 80 quilòmetres per hora i per fenòmens costaners per Llevant de 52 a 61 quilòmetres per hora mar endins i al sud de Trafalgar.

Les temperatures pujaran excepte a l'àrea de la Mediterrània ia l'entorn de l'Estret, on baixaran, tot i que en general se superaran els 35 al quadrant sud-oest, sense descartar que arribin als 40 a la vall del Guadalquivir.

Mentrestant, les mínimes baixaran al terç nord-est ia les Balears però ascendiran a la resta. Les nits seran tropicals, ja que les mínimes quedaran per sobre de 20 graus centígrads a zones de la vall del Guadalquivir, el litoral mediterrani i les Balears.

El vent de Llevant fort i amb cops molt forts afectarà l'Estret i tindran intervals forts a Alborán. Al litoral sud-est ia Galícia predominaran els vents del nord i del nord-est i de l'est al Cantàbric. A l'Empordà bufarà tramuntana amb intervals forts i els alisis arribaran a les Canàries, mentre que a la resta predominaran els vents fluixos amb predomini del nord-est.

Així, l'AEMET ha assenyalat que després de diverses setmanes d'inestabilitat "bastant generalitzada", amb xàfecs, tempestes i temperatures fresques a partir d'aquest divendres es consolidarà la situació anticiclònica i l'estabilitat que afavoriran una "forta insolació" que, juntament amb la massa d'aire molt càlida i arribada del nord d'Àfrica comportarà un augment progressiu de les temperatures a la Península i les Balears fins diumenge.

Les temperatures seran "clarament superiors a les normals" per a aquesta època de l'any i l'AEMET avança que es mantindran durant bona part de la setmana que ve.

La zona més afectada serà el quadrant sud-oest i el centre peninsular que, durant tot l'episodi, tindran màximes de més de 38 i que sobrepassaran els 40 a 42 a la vall del Guadalquivir i del Guadiana. Les mínimes seran tropicals a àmplies zones. Tot i això, l'AEMET espera que les altes temperatures s'estendran a la resta de la Península i Balears però de forma més moderada.

Destaca així mateix que a Galícia i litoral cantàbric, les màximes arribaran a valors superiors als normals fins a la jornada de dissabte, quan podrien superar-se els 34 o 36 en zones de la vall del Miño.

Diumenge 25 començaran a baixar les temperatures a l'extrem nord-oest però a la resta de la Península aquell dia seguiran pujant i arribaran a 36 a zones de l'altiplà nord i interior de Mallorca, i els 38 a punts de la vall de l'Ebre.

L'episodi acabarà a partir de mitjans de la setmana que ve, quan el descens tèrmic serà generalitzat i les temperatures tornaran a situar-se en valors propis de finals del mes de juny.