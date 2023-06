Foto: EP



El Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) ha anul·lat l'adjudicació per part de la Xunta a dues futures Unions Temporals d'Empreses (UTE) dels lots 51 i 45 del contracte de transport escolar a centres públics dependents de la Conselleria d'Educació perquè estaven dominades pel grup Monbus , la participació del qual excedia del 90% i del 60%, respectivament.



En dues sentències amb data del passat 16 de juny, la sala sosté que, en tots dos casos, les companyies que es van agrupar per aconseguir l'adjudicació dels lots estaven " dominades de forma clara per les empreses del grup Monbus ".



