El nombre de vídues residents a Espanya puja a 2,3 milions de dones, xifra que s'ha mantingut estable des de principis de segle, de les quals, 1,65 milions són més grans de 70 anys, davant de 515.000 homes vidus, dels quals 370.000 són més grans de 70 anys, segons una anàlisi realitzada per Funcas, amb motiu del Dia Internacional de les Vídues, que se celebra aquest divendres.

Una dona gran asseguda en un banc - ep

Segons l'estudi, les dones vídues espanyoles en edats laborals presenten taxes de treball per sota de les dones solteres, les casades i les separades, mentre que, entre els vidus, s'observen taxes d'ocupació més altes que entre els solters.

Per a Funcas, el "transcendental canvi" que s'ha produït al mercat laboral i l'ocupació de les dones espanyoles en les últimes dècades "marcarà de manera decisiva l'evolució futura de les pensions contributives de viduïtat".

Amb la creixent incorporació de les dones al mercat de treball, Funcas preveu que augmentarà el nombre d'homes amb pensions de viduïtat i aquestes seran, a més, cada cop més altes a mesura que millorin les carreres laborals de les dones. Així mateix, indica que cal esperar un augment del nombre de dones pensionistes amb dret a pensions concurrents: la pròpia de jubilació i la de viduïtat quan els seus esposos (o parelles de fet) morin.

Segons precisa, les estadístiques de la Seguretat Social confirmen ja aquesta tendència doncs, mentre les pensions de viduïtat percebudes per dones van créixer del 2008 (2,09 milions) fins al 2017 (2,18 milions), per iniciar un descens a partir de llavors , les percebudes per homes no han deixat d'augmentar en el període observat: el 2008 (151.000) representaven una mica menys del 7% de totes les pensions de viduïtat, mentre que el 2023 (200.000) arriben al 8,5%.

Pel que fa a l'import mitjà mensual de les pensions de viduïtat dels homes, Funcas posa de manifest que també ha pujat, encara que menys que el de les dones, de manera que la bretxa entre els dos imports ha crescut a favor de les dones.

Així, si el 2008 la pensió mitjana de viduïtat percebuda pels homes (416 euros) ascendia al 78% de la percebuda per les dones (536 euros), el 2023 aquest percentatge ha baixat en 10 punts, representant l'import de la pensió de viduïtat percebuda per ells (597 euros) un 68% de la percebuda per elles (874 euros).

Funcas també destaca que Espanya se situa, juntament amb Itàlia i Grècia, entre els països de la Unió Europea que més percentatge del PIB dediquen al pagament de pensions de supervivència, amb un 2,3% el 2019.

Mentrestant, apunta que països amb Estats del Benestar tan desenvolupats com els nòrdics dediquen a aquesta partida proporcions del seu PIB "molt més petites", resultat de reformes que han suprimit les pensions de viduïtat vitalícies i concedides universalment, és a dir, sense prova de mitjans econòmics.

Segons precisa Funcas en la seva anàlisi, aquest tipus de reformes no s'han plantejat, per ara, a Espanya, tot i que constata que "bona part dels països de la Unió Europea sí que ho han fet", per tal d'adaptar millor els seus sistemes de prestacions de viduïtat a les necessitats efectives ("l'edat a què la persona enviuda i la relació que manté amb el mercat de treball són variables clau", segons assenyala), i també per evitar que el cobrament d'aquestes prestacions introdueixi desincentius a l'ocupació retribuït o fins i tot a nous matrimonis (que comportarien la pèrdua de la prestació de viduïtat).