Arxiu - Un home gran beu aigua d'una ampolla en un dia de calor intensa. - AJUNTAMENT DE MÈRIDA - Arxiu

El primer episodi de calor intensa d'aquest estiu que ha començat aquest divendres ampliarà aquest dissabte la seva extensió i intensitat ja que sis comunitats autònomes i, en especial, diverses províncies del sud-oest peninsular tindran avís per risc important de temperatures molt altes, que arribaran a 40 graus centígrads (ºC) o els superaran.

En general, les temperatures seran significativament elevades aquest dissabte al quadrant sud-occidental, Galícia i Empordà (Girona) i bufarà vent fort a l'Estret.

En concret, el risc important (avís taronja) afectarà aquest dissabte Còrdova, Huelva, Jaén, Sevilla i Badajoz, on superaran la barrera dels 40ºC. A més, tindran avís groc (risc) les províncies de Girona, Orense, Madrid, Ciudad Real, Toledo, Càceres, on el mercuri estarà entre els 36 i els 39ºC.

A més del risc per temperatures màximes altes, Cadis tindrà avís important per fenòmens costaners, ja que tindrà vent de Llevant de 62 a 74 quilòmetres per hora (força 8) a l'entorn de Tarifa i mar endins al sud de Trafalgar. Cadis també tindrà avís groc per vents de l'est amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora.

La jornada estarà marcada per l'estabilitat a la Península i les Balears i predominaran els cels poc ennuvolats o clars i el temps sec, excepte per alguns intervals de núvols baixos a l'entorn de l'Estret i Alborà, així com a Galícia, àrea cantàbrica, alt Ebre , Pirineus i litorals de Catalunya.

A la tarda s'esperen intervals de núvols d'evolució diürna als principals sistemes muntanyosos del centre i del nord peninsular. A les Canàries es registraran intervals de núvols baixos al nord de les illes de més relleu, amb baixa probabilitat d'algun plugim.

L'AEMET no descarta calimes a l'extrem sud-oest peninsular, així com boires i bancs de boira matinals al nord de Galícia, oest d'Astúries i alt Ebre.

Les temperatures pujaran de manera pràcticament generalitzada a la Península i les Balears, amb ascensos més acusats de les màximes en zones del nord i nord-oest peninsular. L'excepció seran les mínimes a les Balears i al Llevant on predominaran lleugers descensos.

En aquest sentit, l'AEMET precisa que s'espera superar els 35ºC al quadrant sud-oest i centre peninsular, sent probable assolir els 40ºC al Guadalquivir i al llit extremeny del Guadiana. Les mínimes no baixaran dels 20ºC graus en zones dels litorals mediterranis i quadrant sud-oest. A les Canàries les temperatures tendiran a baixar.

El vent bufarà de llevant fort i amb cops molt forts a l'Estret, i amb intervals forts a Alborán. A l'Empordà bufarà el vent de tramuntana que anirà amainant, mentre que arribarà des de l'est al Cantàbric, litorals del sud-est peninsular i de Galícia, tendint en aquest darrer cas a rolar a oest. Les Canàries mantindran el règim d'alisis mentre que a l'interior de la Península el vent serà variable de component est i predominaran les brises.