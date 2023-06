Salva'm - Mediaset

' Sálvame ' s'ha acomiadat aquest divendres 23 de juny amb un programa presentat per Terelu Campos en què s'han rememorat els millors moments després de 14 anys d'emissió a Telecinco.

El mes de maig passat Mediaset Espanya va confirmar que suprimiria aquest mes de juny 'Sálvame' i 'Deluxe' i que Ana Rosa Quintana es farà càrrec del nou magazine diari a partir del setembre. D'aquesta manera, la presentadora ocuparà les tardes de Telecinco després de 18 anys al capdavant d''El programa de Ana Rosa'.

Mediaset España prepara també per a les tardes del període estival un nou format en col·laboració amb Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), que conduirà Sandra Barneda.

A partir del setembre, Ana Rosa Quintana es posarà al capdavant d?un format diari d?actualitat, que combinarà informació i entreteniment, segons informa la cadena.

"Després d'una llarga i reeixida trajectòria a la televisió en què ha acompanyat cada tarda milions d'espectadors durant 14 anys d'emissions ininterrompudes, 'Sálvame' s'acomiadarà com un dels grans formats de la petita pantalla", assenyalava Mediaset.

'Sálvame', espai produït per La Fàbrica de la Tele, es va estrenar l'abril del 2009 a Telecinco com un format per comentar els 'realities' de la cadena.

Després, va alterar els seus continguts centrant-los en la crònica social i en la vida personal dels seus col·laboradors, entre els quals hi ha personatges del món del cor com Belén Esteban i Kiko Matamoros, i periodistes com Lydia Lozano o María Patiño, que de vegades també exerceix de presentadora.

Durant els catorze anys d'emissió, el programa ha estat presentat per Jorge Javier Vázquez, Pau Padilla, Carlota Corredera, Adela González o Terelu Campos.

LA FÀBRICA DE LA TELE AGRAIX A MEDIASET LA SEVA APOSTA PEL FORMAT



La productora de 'Sálvame', La Fàbrica de la Tele, va agrair a Mediaset Espanya haver apostat per un format "tan innovador" durant catorze anys i va destacar que el programa s'acomiada "sent líder, amb l'enorme afecte de milions d'espectadors, i amb un talentós i brillant equip davant i darrere de les càmeres”. També va recordar que més de 650 professionals han format part de l'equip aquests anys.

'Sálvame', segons va recalcar La Fàbrica de la Tele, és el programa de tarda "més longeu de la història de la televisió espanyola": "Un llegat que ningú podrà esborrar i que ja forma part de la cultura popular d'aquest país, com al seu dia ho van fer altres llegendaris programes de televisió”.

La Fàbrica de la Tele incidia que el programa "ha canviat la manera de fer televisió, ha fet companyia a milions d'espectadors i ha estat model d'inspiració per a molts altres espais de ràdio i televisió que han volgut copiar la seva exitosa fórmula".

"A tots els que durant aquests catorze anys ens han seguit amb passió, gràcies. Es tanca una etapa. Altres vindran i seran tan o més apassionants si hi caben", concloïa la productora.