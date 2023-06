Un vehicle de Mossos d'Esquadra en una imatge d'arxiu / @EP

Les Forces i Cossos de Seguretat van registrar un total de 26.003 denúncies per desaparició el 2022, un any que deixa 185 cadàvers identificats, fet que suposa un 58% més que el 2021 i la xifra més alta des del 2010, primer any en què consten registres.

La meitat dels casos de desapareguts el 2022 es van aclarir dins dels tres dies posteriors a la desaparició, una xifra que la primera setmana s'eleva al 66 per cent i fins al 90 per cent el primer any, segons l'informe anual del Centre Nacional de Desapareguts (CNDES), depenent del Ministeri de l'Interior.

La majoria de casos es resol amb la tornada voluntària de la persona desapareguda i el perfil més habitual és el d'adolescent i home. Per la tipologia, gairebé el 92% de les desaparicions van ser voluntàries i només el 0,3%, de caràcter forçós. El 5% es va considerar involuntària i menys d'un 3% roman sense determinar.

El 31 de desembre del 2022 romanien actives 2.318 denúncies de les presentades aquell any. El motiu més habitual del cessament de la denúncia va ser el reintegrament voluntari, cosa que va passar en el 31% dels casos aclarits (7.848). La intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat va permetre la localització de la persona desapareguda en 1.950 casos, fet que va suposar el 7,6% de les denúncies cessades.

REINCIDENTS I PERFIL MÉS HABITUAL

Les 26.003 denúncies corresponen a 16.652 persones, ja que 4.457 són reincidents i han estat reportades com a desaparegudes en més d'una ocasió durant el 2022 o en anys precedents.

Per edats, un 65,4% dels casos correspon a menors d'edat i la franja entre els 13 i els 17 anys concentra el 63,2% del total de denúncies registrades.

Per sexes, el 58,5% són homes i el 41,5%, dones, però aquests percentatges varien en funció de l'edat. Entre els menors, la proporció es reparteix entre el 53 i el 47%, mentre que entre els més grans, el 69% correspon a homes i el 31% a dones.

Canàries, amb 5.101 casos, és la comunitat autònoma que ha registrat més denúncies el 2022, seguida per la Comunitat de Madrid (3.668), Catalunya (3.391) i Andalusia (3.357). Per províncies, la major incidència correspon a Las Palmas (4.239), Madrid (3.668), Barcelona (2.398) i València (1.478).

Del total de denúncies , 113 fan referència a ciutadans espanyols a l'estranger. França, amb 19 casos, els Països Baixos (17), el Regne Unit (12) i el Canadà (12) són els països on s'ha notificat el nombre més gran de desaparicions. Des que hi ha registres, s'han comunicat 772 denúncies d'espanyols a l'estranger, el 83% de les quals s'han resolt.

EL 95% DELS CASOS RESOLTS DES DEL 2009

El CNDES coordina el sistema Persones Desaparegudes i Restes Humanes (PDyRH) emprat per les Forces i Cossos de Seguretat en la investigació de desaparicions i col·labora amb les Administracions Públiques i altres institucions i organitzacions públiques i privades habilitades, tant nacionals com internacionals en la difusió de avisos, alertes o peticions de col·laboració a la població.

Des de la creació del sistema PDyRH el juny del 2009 i fins al 31 de desembre del 2022, s'han registrat 270.093 denúncies sobre desaparicions, de les quals s'han resolt el 94,7%, segons les dades d'Interior. Gairebé la meitat (48%) es van aclarir els tres primers dies i més del 67% dins de la primera setmana posterior a la denúncia. Actualment, romanen actius 6.192 casos.