Els éssers humans tenim una necessitat bàsica de pertànyer a un grup, cosa que ens porta a establir relacions interpersonals. Aquestes es generen i s'enforteixen per mitjà d'interaccions socials a la vida quotidiana, les quals varien entre si, ja que interactuem amb diferents persones, a través de diferents canals i amb propòsits diversos. També varia l'esforç requerit per cada interacció i el grau en què satisfan la necessitat de pertànyer a un grup, comunament estudiat per mitjà de la percepció de proximitat amb altres persones.

La Fundació "la Caixa" ha analitzat 12.421 interaccions socials de 257 adults joves a Espanya (18 a 25 anys) per entendre com interactuen: amb qui, a través de quin mitjà, amb quin propòsit, quant esforç els requereix i en quina mesura cada interacció sassocia a la percepció de nivells alts de proximitat. Aquestes dades es van recollir durant quatre setmanes mitjançant una metodologia innovadora que permet analitzar fenòmens que varien moment a moment gràcies a l'ús d'una aplicació al mòbil.

PUNTS CLAU

Hi ha diferents tipus d'interaccions : les més freqüents són les que busquen mantenir relacions (54%), seguides de les que busquen un fi pràctic (34%). Amb menys freqüència es donen les interaccions per enfortir les relacions (9%) i, en darrer lloc, hi ha les negatives, que busquen gestionar dificultats en la relació (3%). El 67% de les interaccions socials dels adults joves espanyols s'estableixen cara a cara i, entre les intervingudes per la tecnologia, un 19% es fa per missatgeria, un 11% per trucada o videotrucada i només un 3% per xarxes socials. El 81% de les interaccions socials es realitzen amb més familiaritat (amics o familiars), mentre que un 16% es dóna amb simples coneguts i només un 3% amb totals desconeguts. Les interaccions socials per gestionar dificultats en una relació requereixen significativament més esforç que altres tipus dinteraccions. Mostrar afecte és la interacció que condueix a més graus de proximitat i que requereix menys esforç, sent la més eficient en la ràtio entre la proximitat i l'esforç requerit. Al 70% de les 8.289 interaccions cara a cara registrades, els adults joves no van utilitzar el mòbil en absolut; en el cas de les interaccions de més qualitat, aquest percentatge puja al 80%.

A l'anàlisi de les interaccions socials té especial importància el mitjà mitjançant el qual aquestes ocorren. Una mica més de dos terços del total van ser de cara a cara: 8.289 interaccions d'un total de 12.421. Entre les interaccions intervingudes, el mitjà més freqüent (19% del total) ha estat les aplicacions de missatgeria (WhatsApp, iMessage, etc.). Les interaccions menys freqüents són les que es van establir per mitjà de les xarxes socials, representant només un 3% del total.



PER QUÈ ESTUDIAR LES INTERACCIONS SOCIALS EN EL DIA A DIA?

En formular la teoria de la necessitat de pertinença, Baumeister i Leary (1995) van plantejar que «els éssers humans tenen un impuls omnipresent de formar i mantenir almenys una quantitat mínima de relacions interpersonals duradores, positives i significatives», que es concreta en interaccions socials quotidianes, orientades a satisfer aquesta necessitat bàsica.

Per estudiar aquestes interaccions socials quotidianes, dissenyem un estudi longitudinal intensiu que permet analitzar diferents fenòmens en el dia a dia de les persones. Els participants van ser adults joves, de 18 a 25 anys, de tot Espanya. Durant 4 setmanes van respondre un total de 21.158 qüestionaris breus (de mitjana 83 per persona). A cada qüestionari van indicar on eren i què feien, i van respondre cinc preguntes referents a com se sentien. Del total dels qüestionaris breus, en 12.421 ocasions els participants havien interactuat en els 10 minuts previs al qüestionari (un 58% del total dels qüestionaris respostos), i en aquest cas van respondre cinc preguntes addicionals sobre alguns aspectes de la interacció social més recent.

1. INTERACTUEM PRINCIPALMENT PER MANTENIR LES NOSTRES RELACIONS

En aquest estudi, es van classificar les interaccions socials en 12 tipus diferents, basats en el propòsit de la interacció, fent servir una tipologia comunament utilitzada en psicologia. Aquests 12 tipus es van agrupar en quatre categories principals segons la funció de cada interacció: mantenir una relació, aconseguir una finalitat pràctica, enfortir la relació i afrontar les dificultats en la relació.

Les interaccions socials més freqüents van ser aquelles que buscaven mantenir les relacions interpersonals, ja sigui cara a cara o intervingudes per la tecnologia, representant el 54% del total. Dins aquest grup, les interaccions més destacades van ser "passar l'estona" i "posar-se al dia", que juntes van sumar un 37%. També es van incloure en aquesta categoria les interaccions de "xafardejar" i "bromejar".

El segon grup més freqüent, representant el 34% de les interaccions, va consistir en converses que tenien com a objectiu aconseguir un fi pràctic, com interaccions relacionades amb el treball o els estudis, fer plans, converses informals i demanar informació.

El tercer grup, que va conformar el 9% de les interaccions, estava compost per aquelles que tenien com a propòsit enfortir les relacions interpersonals, incloent-hi mostrar afecte i tenir converses significatives. Encara menys freqüents, van tenir un paper important en les relacions personals.

Finalment, el darrer grup va consistir en interaccions relacionades amb la gestió de dificultats en les relacions, com ara el conflicte i les queixes o desfogaments. Aquestes interaccions van ser les menys freqüents, representant només el 3%, però van tenir un impacte notable en les relacions, ja que es caracteritzaven per un to més negatiu.

2. EN PRIMERA POSICIÓ: INTERACCIONS CARA A CARA

A l'anàlisi de les interaccions socials, el mitjà a través del qual es produeixen té un paper important. La majoria de les interaccions, més de dos terços, van tenir lloc cara a cara, amb un total de 8.289 interaccions d'un total de 12.421. D'altra banda, només un 3% de les interaccions es van dur a terme a les xarxes socials. Dins de les interaccions intervingudes, les aplicacions de missatgeria (com WhatsApp, iMessage, etc.) van ser el mitjà més utilitzat, representant el 19% del total amb 2.418 interaccions. Les trucades i videotrucades també van jugar un paper important, representant l'11% de les interaccions, amb números similars per a ambdós canals (733 per trucada i 612 per videotrucada). Les interaccions a través de les xarxes socials van ser les menys freqüents, representant només el 3% del total. Encara que els adults joves enquestats van utilitzar menys les xarxes socials per interactuar, això no vol dir que no siguin considerades com un "lloc social". De fet, les xarxes socials permeten mantenir relacions de diverses formes, cosa que contribueix al seu manteniment i és resultat de la necessitat bàsica de pertinença. A més, l'ús de les xarxes socials pot no ser interpretat com una interacció directa a causa de la seva naturalesa asincrònica, i és probable que condueixi altres interaccions a través de diferents mitjans.

3. QUATRE DE CADA CINC INTERACCIONS SÓN AMB AMICS O FAMILIARS



En aquest estudi, es va observar que el grau de familiaritat amb la persona amb qui s'interactua juga un paper important a les interaccions socials. Es van distingir tres grups de persones segons el grau de familiaritat: amics o familiars (81%), coneguts (16%) i desconeguts (3%).

La majoria de les interaccions socials dels adults joves es donen amb amics o familiars, especialment aquelles que busquen enfortir les relacions (94%) i aquelles en què es gestionen situacions difícils (93%). Tot i que en menor mesura, també solen interactuar amb amics o familiars en mantenir les relacions (87%).

Les interaccions amb persones menys familiars són principalment aquelles en què es busca un fi pràctic. En aquest cas, el percentatge dinteraccions amb amics o familiars disminueix fins al 67%. En canvi, augmenta significativament el percentatge d'interaccions tant coneguts com desconeguts.

Quan analitzem els tipus d'interacció amb més detall, s'observa que més del 70% passa amb amics o familiars, excepte en les interaccions per demanar informació (68%) i per treballar o estudiar (31%). En l'àmbit laboral, el grau de familiaritat disminueix considerablement, ja que els participants a l'estudi no consideren els seus interlocutors propers: aproximadament 7 de cada 10 interaccions laborals ocorren amb coneguts o desconeguts.

4. LES INTERACCIONS SOCIALS I LA PERCEPCIÓ DE PROPERA AMB ALTRES PERSONES

L'ésser humà interactua socialment per enfortir les relacions interpersonals i satisfer la necessitat de pertinença. El grau de proximitat percebut és considerat com el resultat més important de la comunicació interpersonal. En un estudi, es va avaluar el nivell de proximitat amb altres persones segons el tipus d'interacció i el canal utilitzat per interactuar. Mostrar afecte va ser la interacció més associada a sentir-se proper a altres persones, amb una mitjana de 5 sobre 7, superant el nivell mitjà de proximitat (4,53). D'altra banda, les interaccions negatives, com ara el conflicte i les queixes o desfogaments, van tenir nivells de proximitat per sota de 4. Les interaccions per aconseguir un fi pràctic no van estar associades amb alts nivells de proximitat i es van ubicar per sota de la mitjana. En canvi, les interaccions destinades a mantenir i enfortir les relacions van estar per sobre de la mitjana i es van associar a més proximitat amb altres persones. De mitjana, es va percebre un nivell més alt de proximitat amb altres persones després d'una interacció social en comparació amb moments en què no es va interactuar, independentment del canal utilitzat. Les interaccions cara a cara es van associar amb el nivell més alt de proximitat, mentre que les interaccions per missatgeria es van associar amb el menor nivell. Les interaccions per videotrucada, trucada i xarxes socials van mostrar nivells de proximitat similars.



5. INTERACTUAR AMB ALTRES PERSONES REQUEREIX POSAR ATENCIÓ

Les interaccions socials requereixen esforç i suposen una pèrdua denergia personal. Es va avaluar l'esforç requerit per a cada interacció i es va trobar que mostrar afecte és la interacció que implica menys esforç i està associada a nivells més alts de proximitat. D'altra banda, les interaccions negatives requereixen un esforç considerablement més gran i s'associen amb nivells més baixos de proximitat. Les interaccions per aconseguir una finalitat pràctica estan en la mitjana d'esforç requerida, però les interaccions laborals o d'estudi impliquen un esforç superior. Les interaccions per mantenir i enfortir les relacions requereixen menys esforç que la mitjana, excepte en les interaccions de xafarderia i converses significatives. Les interaccions cara a cara estan en la mitjana desforç requerit, mentre que les interaccions mediades varien en lesforç requerit. Les interaccions per missatgeria requereixen menys esforç, i les interaccions en xarxes socials són de mitjana. No obstant això, les trucades i videotrucades requereixen un esforç considerablement més gran que la mitjana. Aquestes diferències en lesforç requerit poden explicar per què la majoria de les interaccions registrades van ser cara a cara. A més, en la situació actual, on les videotrucades són més freqüents, és important considerar el major esforç que impliquen.



6. NO ÉS INDIFERENT USAR O NO EL MÒBIL MENTRE INTERACTUEM CARA A CARA



En general, els adults joves no fan servir gaire el mòbil durant les interaccions cara a cara. El 70% de vegades no l'utilitzen, el 24% l'utilitzen poc i només el 6% l'utilitzen molt.

En analitzar la relació entre lús del mòbil i la qualitat de les interaccions, sobserva que a mesura que augmenta la qualitat de les interaccions, disminueix lús del mòbil. En les interaccions de menor qualitat, el 67% de les vegades no s'utilitza el mòbil, mentre que en les de més qualitat aquest percentatge augmenta al 75%. Així mateix, utilitzar el mòbil poc també està associat a interaccions de més qualitat.

Tot i això, l'ús excessiu del mòbil (molt ús) representa un percentatge constant (5-6%) i no varia segons la qualitat de les interaccions. Això indica que lús del mòbil durant les interaccions cara a cara pot tenir un efecte ambivalent. D'una banda, no utilitzar el mòbil es relaciona amb interaccions de més qualitat. D'altra banda, utilitzar el mòbil no necessàriament implica una menor qualitat de la interacció, ja que pot formar part de la interacció i afavorir-ne el desenvolupament adequat.

En resum, lús del mòbil durant les interaccions cara a cara està relacionat amb la qualitat de les interaccions, però el seu efecte pot variar i no es pot generalitzar com a positiu o negatiu de manera automàtica.