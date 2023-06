Eutanàsia / Arxiu

Un total de 295 persones es van acollir a l'eutanàsia a Espanya el 2022, tot i que amb una gran disparitat d'implementació entre les comunitats autònomes, segons les xifres que ha presentat aquest dijous l'associació Dret a Morir Dignament (DMD).

La Llei de l'Eutanàsia va entrar en vigor a Espanya fa dos anys, el 25 de juny del 2021. Des d'aleshores, DMD ha recollit tota la informació possible per avaluar-ne la posada en pràctica, identificar errors i encerts i proposar camins de millora.

Segons les dades de DMD, s'han realitzat 370 eutanàsies entre el juny del 2021 i el desembre del 2022. D'acord amb els seus càlculs, "probablement més de 1.000 la van sol·licitar".

"És una bona notícia i la constatació que era una norma necessària. Cal esperar que la xifra creixi en els propers anys, a mesura que aquest dret es consolidi entre la ciutadania i millori la resposta dels serveis sanitaris", han ressaltat els portaveus de DMD Fernando Marín i Fernando Sanz en roda de premsa.

Així, el 2022, l'eutanàsia va suposar menys del 0,07% del total de morts anuals a Espanya. Aquest percentatge, tal com han recordat, està "molt allunyat" del de països on el dret a la mort assistida està ben establert, on representa entre l'1 i el 4% del total de defuncions.

"La implantació va a poc a poc respecte a altres països propers al nostre que van legislar abans. Però l'important és que tenim el dret, no importa tant la quantitat. Sempre serà una forma minoritària de morir. La mateixa Llei la defineix com una excepció", ha comentat Fernando Sanz.

Segons el primer informe del Ministeri de Sanitat , publicat al febrer però referit al període entre juny i desembre del 2021, 32 persones van morir mentre tramitaven la seva sol·licitud d'eutanàsia. Van morir, de mitjana, 31 dies després de començar el procés.

En aquest mateix informe es recull que hi va haver 28 sol·licituds que mai no van arribar a la Comissió de Garanties i Avaluació de l'eutanàsia (CGE). Es van denegar 25 sol·licituds. Fins a set persones van interrompre la tramitació de la seva eutanàsia.

GRANS DIFERÈNCIES ENTRE CCAA: NAVARRA, CATALUNYA, LA RIOJA I PAÍS BASC, AL CAP

El percentatge a Espanya, no obstant, no és homogeni entre comunitats. Mentre que a Navarra, Catalunya, la Rioja o el País Basc es va practicar més d'una eutanàsia per cada mil morts (>0,1%), a altres territoris com Múrcia, Extremadura o Galícia la mort assistida va tenir una incidència deu vegades menor, de poc més del 0,01%.

En concret, de les 295 eutanàsies practicades a Espanya el 2022, 13 es van produir a Navarra (0,206% de les morts); 91 a Catalunya (0,128%); quatre a la Rioja (0,115%); 24 al País Basc (0,101%); sis a Cantàbria (0,085%); 38 a Madrid (0,076%); nou a Astúries (0,064%); sis a Balears (0,063); deu a les Canàries (0,053%); vuit a Aragó (0,052%); 26 a Comunitat Valenciana (0,051%); vuit a Castella-la Manxa (0,038%); 29 a Andalusia (0,036%); deu a Castella i Lleó (0,031%); tres a Extremadura (0,024%); vuit a Galícia (0,022%); i dos a Múrcia (0,015%).

Per a DMD, aquesta és "una disparitat molt acusada, difícil d'explicar només per diferències socioculturals". Per això, des de DMD sospitaven que aquestes diferències entre CCAA es devia més aviat mancant accessibilitat i implementació. A través d'un estudi, han comprovat "grans desigualtats" entre comunitats autònomes i suggereix que algunes han fet "una feina d'implantació millor" de la Llei.

Entre els casos individuals coneguts per DMD, algunes dificultats destaquen entre les altres per la seva freqüència o gravetat. Per exemple, han comprovat que s'ha produït algunes vegades "falta de col·laboració de les entitats privades" que "no han donat resposta a sol·licituds d'eutanàsia rebudes".

Igualment, a vegades s'ha produït un "mal maneig de l'objecció de consciència". L'obligació de tots els metges és recollir qualsevol petició d'eutanàsia que se'ls presenti, signar-la i tramitar-la. . Tenim constància de casos de metges que es neguen a fer-ho, així com de terminis excessius per designar un professional alternatiu”, han detallat els experts de DMD.

Un altre dels problemes són els "terminis excessius". Segons la informació, a moltes comunitats la durada mitjana d'una prestació d'ajuda per morir (des de la primera sol·licitud fins a l'informe favorable de la Comissió de Garantia i Avaluació) és "molt superior als terminis previstos pels legisladors". "Malgrat que tot el procés hauria de durar al voltant de 35 dies, s'estenen sovint més enllà dels 50", han detallat.

Tot i que la Llei no fixa terminis màxims per a algunes fases critiques de la tramitació d'una sol·licitud d'eutanàsia , des de Dret a Morir Dignament han lamentat que “no és raonable que encara hi hagi persones que requereixen de diversos mesos per completar un procés que, en les circumstàncies adequades, es pot fer amb totes les garanties en menys de 25 dies”.

INFORMACIÓ DE LES CCAA "ESCASSA, HETEROGÈNIA I HUECA"

D'altra banda, l'associació DMD ha lamentat que després de 24 mesos la informació oferta per les administracions és "escassa, heterogènia i sovint buida".

Després de dos anys des de l'entrada en vigor de la llei i, encara que totes les comunitats autònomes han compartit dades amb el Ministeri de Sanitat, no totes han fet públic els informes anuals malgrat que ho exigeix la Llei.

Per a DMD, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) va consensuar un conjunt "mínim" de dades i "insuficients" que havien d'aparèixer en aquests informes. A més, "no totes les comunitats els han respectat".

A més, DMD ha criticat que els informes, tant de comunitats com del Ministeri, "passen per alt una gran anomalia que s'amaga entre les dades". Mentre que a Bèlgica, Canadà o Països Baixos el 80% de pacients que recorren a l'eutanàsia són malalts terminals, sobretot de càncer, que acumula dos de cada tres casos, a Espanya són menys de la meitat. Aquí, les malalties neurodegeneratives (ELA, esclerosi múltiple, etc.) predominen a la mort assistida.