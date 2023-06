Vista del pantà de Riudecanyes / @EP

La Comissió Europea presentarà aquest dilluns un paquet de 330 milions d'ajuts per als Estats membres que s'han vist afectats per desastres climàtics com ara inundacions o sequera arran d'una petició presentada el 30 de maig passat per la delegació portuguesa en nom també d' Espanya, Itàlia i França.

Fonts comunitàries han assegurat que aquest paquet, que es presentarà coincidint amb el Consell d'Agricultura i Pesca que se celebra a Luxemburg, i que haurà de ser aprovat pels Vint-i-set, constarà dels 250 milions que resten de la reserva agrícola per a aquest any a més de 80 milions addicionals més procedents del pressupost de la UE.

L'Executiu comunitari ja va mostrar a finals de maig la disposició per repartir els 250 milions d'euros restants de la reserva agrícola de crisi entre aquells països més afectats per la sequera i les inundacions si les circumstàncies ho justificaven, encara que aquesta ajuda pujarà finalment fins als 330 milions.

Aquest serà el tercer paquet d'ajudes de la reserva agrícola que presentarà l'Executiu comunitari després d'una primera partida de 56,3 milions per a agricultors polonesos, búlgars i romanesos, i una segona, encara pendent d'aprovació, de 100 milions d'euros més per a els cinc països adjacents més afectats per l'increment d'importacions de gra d'Ucraïna: Hongria, Polònia, Bulgària, Romania i Eslovàquia.

El desemborsament d'aquests 100 milions havia quedat paralitzat, ja que el pagament depenia que Hongria retirés el veto unilateral que havia imposat sobre el blat, el blat de moro, la colza i la llavor de gira-sol i qualsevol altre producte procedent d'Ucraïna.

Tot i això, fonts comunitàries han confirmat que la Comissió ha donat per solucionada aquesta situació, cosa que permetrà que els Estats membre puguin votar la proposta en la reunió del Comitè Agrícola de dilluns.

Brussel·les va proposar assignar 9,77 milions d'euros a Bulgària; 15,93 a Hongria; 39,33 milions a Polònia; 29,73 a Romania i 5,24 a Eslovàquia, un suport de la UE que els cinc països podran, a més, complementar fins a un 200% amb fons nacionals, cosa que suposaria una ajuda financera total de 300 milions d'euros per als agricultors afectats.