Foto: Policia Nacional

Els Mossos d'Esquadra , a través del seu perfil de Twitter, ha tornat a alertar la ciutadania sobre els riscos que pot comportar la compra d'entrades per a qualsevol tipus d'esdeveniment (com ara festivals de música o partits de qualsevol disciplina esportiva) a través canals no autoritzats.

La policia de Catalunya, igual que han fet cossos d'altres comunitats o fins i tot d'àmbit estatal, explica que això és il·legal , a més que pot ser una estafa .

Per això, aconsellen dur a terme aquestes compres sempre a través dels canals autoritzats, les pàgines web dels esdeveniments en qüestió o bé d'empreses autoritzades per a la venda de butlletes.

Els riscos a què s'exposen els compradors en aquest tipus de modalitat és que l'entrada sigui falsa, que s'hagi venut més d'una vegada o que, fins i tot, se'n faci el pagament i que mai no arribi a la persona que l'hagi comprat.