Una protesta d'inspectors de treball. Foto: Europa Press

Diversos sindicats de la Inspecció de Treball i Seguretat Social han convocat des d'aquest dilluns 26 de juny la primera vaga indefinida a l'organisme per demanar al Govern "solucions urgents" davant la situació d'"oblit" de la Inspecció.

La vaga ha estat convocada per CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT i Usess . Per part seva, CCOO , que fins ara havia participat en totes les protestes de la Inspecció, s'ha despenjat de l'atur indefinit en considerar que el conflicte "s'estava polititzant".

Els sindicats convocants demanen al Govern que acabi la legislatura complint amb el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i amb l'acord del juliol del 2021 per dotar més efectius l'organisme. La plataforma sindical va ser convocada la setmana passada pel Ministeri de Treball i Economia Social perquè valoressin l'última proposta d'Hisenda per modificar la Relació de Llocs de Treball (RPT) de l'organisme.

Des del Ministeri dirigit per Yolanda Díaz van assegurar que la proposta de Funció Pública no complia amb els compromisos que el Govern va adquirir al Pla estratègic de la Inspecció que passaven, segons han citat, "per reforçar l'estructura territorial", a més que inspectors i subinspectors "tinguessin una millora de les seves condicions per millorar el compliment de la vigilància de la legislació laboral".

Així mateix, el Ministeri entenia que aquesta nova oferta d'Hisenda, amb què intenten desactivar el conflicte amb els sindicats de la Inspecció, no atén les necessitats territorials de l'organisme i "concentra els seus escassos esforços a reforçar la plantilla de llocs directius".

Tot i això, des del Ministeri d'Hisenda han indicat a Europa Press que la Relació de Llocs de Treball de l'organisme és una "decisió de Govern", acordada entre els ministeris, i que, per tant, "no és objecte de negociació col·lectiva". "És un treball intern del Govern. Els ministeris no són mediadors amb les organitzacions sindicals per abordar un expedient de RTP", subratllen des d'Hisenda.

Les mateixes fonts indiquen, a més, que el maig d'aquest any es va autoritzar la inclusió a les Ofertes Públiques d'Ocupació (OPE) dels exercicis 2023, 2024 i 2025 de 781 nous llocs de treball a la Inspecció, a més d'un nou crèdit de 6,15 milions de productivitat extraordinària per a tota la plantilla.

Addicionalment, a aquest complement se suma que tot el personal de la Inspecció de Treball es beneficia de les pujades salarials contingudes a l'Acord Marc per a una Administració del Segle XXI, signat amb CCOO i UGT a l'octubre de 2022, que contempla una alça salarial del 3,5% el 2022, del 2,5% el 2023 i del 2% el 2024, juntament amb un 1,5% addicional variable. Pujades que, en acumulat, poden assolir el 9,8%, recorda Hisenda.

Davant la manca d'acord i les discrepàncies entre diferents ministeris, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT i Usess han optat per continuar les protestes i l'aturada indefinida.