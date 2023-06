Una prostituta en un bordell

Amb aquest treball poc comú busquen "visibilitzar vides desaparegudes a la voràgine de l'explotació i la seva conseqüent depredació de cossos”. Mercaderia, asseguren, “ que a Espanya es movia en conques mineres, centrals tèrmiques, carreteres nacionals, autovies i rotondes ”.

El seu objectiu és acabar a finals del 2023 i escriure un article científic amb els resultats. Un complex treball que tots dos estan fent amb els seus propis recursos i quan les seves obligacions laborals (Carlos treballa l'Institut de Ciències del Patrimoni del CSIC i Xurxo a la Universitat Nova de Lisboa) els ho permeten.

Ningú fins ara no havia abordat arqueològicament aquests espais al nostre país. I quan "es van donar les circumstàncies per abordar un estudi d'aquesta mena" es van posar mans a l'obara.

A més "una editorial britànica traurà un manual de l'arqueologia de l'esclavitud al llarg del temps, i ens va convidar a participar, per la qual cosa vam començar a fer treball de camp. Ens hem inspirat en treballs semblants que estan fent altres col·legues a altres parts del món, com ara el que s'ha fet al desert d'Atacama de Xile, on s'estan estudiant precisament els prostíbuls de l'època del 'boom' del nitrat a finals del segle XIX i principis del XX”.

Per a ells "abordar el tema de la prostitució actualment i en un passat recent obligarà la societat espanyola a mirar-se al mirall. Estem parlant de tracta de blanques, de màfies, d'exclavitud sexual, d'una pràctica permesa per la classe política". .. Moltes ruïnes haurien de ser visitades per tots els escolars. No hi ha millor campanya per lluitar contra la xacra de la violència masclista i l' esclavitud ”.

La seva metodologia científica l'expliquen així tots dos “hem treballat en l'arqueologia del paisatge, que serveix per elaborar models predictius de localització de jaciments. Aquí hem depurat un model predictiu de l'organització de puticlubs, que ens diu que sempre hi haurà un puticlub o el que nosaltres anomenem un 'nus puter', és a dir, una concentració de puticlubs, a 15 minuts de distància d'una capital provincial o una capital de comarca , i gairebé sempre vinculat a rotondes d'accés a grans vials com autopistes o autovies. falla".

Han arribat a més a la conclusió que "hi ha un moment en què hi va haver una febre historicista i es van posar de moda els de tipus castell medieval, amb noms visigots, amb merlets, que si 'Don Rodrigo', 'Club el Castell', 'Fortalesa de Passions'... també es va posar de moda el binomi puticlub i mesó castellà, és un clàssic.O el cromatisme: hi ha 'colors puteros', el lila, el violeta, el blau cel, és a dir, hi ha una sèrie de variables i de claus que et permeten treballar millor”.

Una cosa que els ha cridat a l'atenció d'aquest estudi és que als puticlubs "no hi havia habitacions, només cel·les amb finestres de 30 per 30 centímetres, ni llits tenien, només pibots de formigó amb una taula i un matalàs. I llavors en aquest espai, entre la taula i aquests pibots, sí que hem trobat alguns elements vinculats a aquestes dones que són demolidors.Per exemple, medicaments contra l'àcid úric.Aquestes dones eren alcoholitzades i drogades per mantenir el ritme de treball.Hi havia també alguna revista del cor dels anys 90, un exemple de com aquestes dones projectaven la seva vida miserable en altres vides.És al·lucinant.Però realment no en queda gairebé res.Perquè allà el negoci era moure ràpid a les noies, 'cremar' la mercaderia, portar-les a un altre ditio, portar noies noves. Hi havia fins i tot filferros d'arç. Eren autèntiques presons. Aquests puticlubs són autèntics museus a l'aire lliure".

Per això per als investigadors “en comptes de portar els escolars a veure el Centre d'Interpretació de les Mèdules o un castre, doncs potser estava bé, en comptes de tantes campanyes que no valen per res, portar-los aquí per veure el que els seus avis , els seus oncles, els seus pares, o ells potser en un futur puguin arribar a fer.També ens mou una projecció didàctica del nostre treball.El que volem és, a partir d'una pràctica científica, mostrar a la ciutadania precisament el que eren aquests llocs, que eren autèntiques presons de dones en les quals s'explotava éssers humans”.

Per a aquests dos arqueòlegs és important “nosaltres el que posem èmfasi és que també hi havia xarxes mafioses, exclavitud, és el que volem mostrar, sobretot a les noves generacions que es prenen a conya tot això, que creuen que la prostitució és una bona manera i barata d'acabar la nit, quan comporta una gran deshumanització. La materialitat d'aquests puticlubs no deixa cap dubte”.

Segons tots dos” hi ha informes que diuen que Espanya és el paradís de l'explotació sexual a Europa i el tercer a nivell mundial en el rànquing de consum de prostitució, després de Tailàndia i Puerto Rico. I això està íntimament relacionat, crec jo, amb la dictadura franquista , amb un determinat tipus de masculinitat que va ser fomentat per la pròpia Església catòlica , totes aquestes generacions d'espanyols que van ser educats en l' autoritarisme i el domini de la dona” .