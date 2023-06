Una imatge de la reunió aquest dilluns 26 de juny. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cridat a "preparar" Catalunya davant de sequeres cada vegada més freqüents i intenses, i defensa que la Taula Nacional de l'Aigua servirà per posar les bases de la gestió dels recursos hídrics davant d'aquests episodis.

Ho ha dit aquest dilluns 26 de juny durant l'acte de constitució de la Taula Nacional de l'Aigua al Palau de Pedralbes de Barcelona, juntament amb el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, on ha destacat que l'objectiu és "construir les bases de la gestió de l'aigua a Catalunya", i que en sortiran diferents grups de treball per àmbit i interès.

Aragonès ha destacat que la Taula Nacional de l'Aigua sorgeix amb l'objectiu d'"acabar tenint les bases del que ha de ser el futur Pacte Nacional de l'Aigua" i defensa que cal fer amb el conjunt de sectors econòmics i tenint en explica la biodiversitat de Catalunya.

Aquest organisme (format per una trentena d'agents, com ara ecologistes i entitats) s'ha constituït i reunit per primera vegada després del fiasco de les reunions que els diferents partits polítics van dur a terme durant el mes de març.