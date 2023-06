Els darrers dies s'han vist taurons a platges de diferents punts d'Espanya: Eivissa, Mallorca, Menorca, Oriola o l'Illa d'Arousa han estat testimonis de l'arribada d'aquest depredador que no és habitual a les costes del nostre país. Per això molts s'estan preguntant, què passa?

Tauró - Pexels

El mitjà de comunicació anglès The Sun ha tret un article alertant els britànics sobre l'aparició d'escanyolits a Espanya, i ha parlat amb científics per trobar una explicació. Gavin Naylor, director del Programa de Recerca de Taurons de Florida, ha explicat que els científics en aquesta etapa simplement no poden saber què sembla atraure els peixos depredadors.

Tot i això, ha matisat que Espanya no s'està convertint en un "punt d'accés perillós": creu que la ràfega de taurons podria ser un esdeveniment únic. Naylor creu que els albiraments de taurons seran passatgers i no es tornaran a veure en temps, encara que reconeix que és un misteri científic.

A més, assenyala altres factors que atrauen els taurons tan a prop de la costa: la temperatura, el menjar i el canvi de vivers.

Els taurons blaus, l'espècie d'escanyolit que ha aparegut a Espanya, que poden fer més de tres metres de llarg i pesar fins a 200 kg.

També hi va haver un albirament "molt inusual" d'un tauró vaca, una espècie que sol viure just al fons del mar.

QUÈ FER SI ET TROBES UN TIBURÓ?

Si et trobes davant d'un tauró, és essencial prendre mesures per protegir-te i minimitzar el risc d'un possible atac. Aquí tens algunes accions que pots considerar:

Mantingues la calma Encara que pugui resultar aterridor, és important mantenir les maneres i evitar moviments bruscos que puguin excitar o provocar al tauró.

No donis l'esquena al tauró: Mantingues el tauró sempre a la vista i evita voltejar-li l'esquena, ja que això pot desencadenar el seu instint d'atac.

No nedis ràpidament ni facis moviments bruscos : Els moviments ràpids i erràtics poden despertar l'interès del tauró i fer que et vegi com una presa potencial. Intenta nedar de manera lenta i controlada.

Mantingues una distància segura : Tracta de mantenir la major distància possible entre tu i el tauró. Si estàs nedant, retrocedeix lentament cap a la costa o cap a una estructura sòlida, com ara un pot o un moll.

Evita fer contacte visual directe : El contacte visual directe es pot interpretar com una amenaça o un desafiament per a alguns taurons. En canvi, mantingues la mirada fixa al tauró sense fer contacte visual directe.

Protegeix-te si cal: Si el tauró s'acosta massa o mostra signes d'agressió, pots intentar utilitzar qualsevol objecte que tinguis a mà, com ara una taula de surf, una càmera submarina o una aleta, per mantenir distància entre tu i el tauró.