El Ministeri de Consum ha publicat a la xarxa d'alertes nacionals per a productes de consum no alimentaris l'anunci de retirada i de la comercialització notificada per Zara Espanya i Zara Home Espanya a la Xunta de Galícia de la peça infantil pele Kids Newborn per risc d'asfíxia per a menors. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

Peça retirada - Facua

Aquesta vestimenta infantil presenta uns claudàtors de tipus snaps que es poden desprendre amb facilitat: són peces petites i poden ocasionar l'asfíxia. La referència del producte retirat del mercat a Espanya i en procés de devolució als establiments per aquesta marca del grup Inditex és 4673/529/737.

FACUA-Consumidors en Acció recomana a les persones que tinguin aquesta peça infantil a casa seva que s'abstinguin de seguir-la fent servir amb l'objectiu d'evitar riscos i amenaces per als menors.