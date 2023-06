Treballadors de Càritas. Foto: Càritas

Qui més qui menys coneix persones que no ho estan passant bé . Siguin individus o famílies, per desgràcia cada vegada és més habitual sentir o llegir elevades xifres de ciutadans que no tenen més remei que sol·licitar ajuts socials per intentar arribar a final de mes, que entitats com els bancs d'aliments o diferents ONG es veuen desbordades davant les peticions d'ajuda ... I ara, una d'aquestes organitzacions, Càritas, ha posat xifres concretes a aquestes sensacions.

De fet, segons van explicar fa uns dies, Càritas va atendre, en els 12 mesos del 2022, 35.414 famílies i persones en situació de vulnerabilitat a Barcelona, una xifra una mica superior a la registrada el 2020 (35.229), l'any de la pandèmia. El president de l'entitat, el cardenal Joan Josep Omella, també va apuntar que aquestes xifres signifiquen que l'atenció de l'ONG vinculada a l'església catòlica ha estat més necessària recentment fins i tot que en els moments més durs de la pandèmia.

Entitats com Càritas lamenten que han de seguir duent a terme una feina que, consideren, és competència de les administracions públiques

Segons l'organització benèfica, l'augment de la pobresa a la capital de Catalunya obeeix a 4 grans raons: la precarietat habitacional (assenyalant també un augment dels llogaters), la inestabilitat laboral (malgrat les bones xifres macro sempre hi ha una realitat per sota que les estadístiques no sempre reflecteixen), les dificultats i mancances de l'atenció local per donar serveis i, especialment, per empadronar persones sense residència fixa i les traves addicionals a què s'han d'enfrontar al seu dia a dia les persones en situació irregular.

El director de Càritas, Salvador Busquets, va complementar els daus apuntant que "fins a 3 de cada 4 persones ateses és de fora de la Unió Europea", incidint que han augmentat, els últims anys, les persones de països de Sud-amèrica com Bolívia, Colòmbia, Equador, Hondures i Veneçuela.

Tots dos càrrecs van anunciar la posada en marxa d'una nova campanya solidària (anomenada Hi tens molt a veure) i van lamentar que encara han de seguir duent a terme una feina que, consideren, és competència de les administracions públiques.

PETICIONS ALS PARTITS PER A "UNA SOCIETAT MÉS JUSTA"

Després de conèixer aquestes dades, Càritas ha volgut mirar cap al futur. I en un horitzó molt proper (de fet, d'aquí a menys d'un mes) se celebraran les eleccions generals avançades per l'actual president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El país està cridat a les urnes el proper diumenge 23 de juliol, una data que va despertar una enorme polèmica perquè es tracta d'una data que coincideix amb les vacances de bona part de la ciutadania.

En els darrers anys, les persones de països de Sud-amèrica com Bolívia, Colòmbia, Equador, Hondures i Veneçuela

En aquest sentit, poc més d'un mes per a la data dels comicis, l'ONG ha enumerat un total de 8 peticions que trasllada a totes les formacions que es presenten a les generals per "construir una societat més justa".

1. Garantir l'efectivitat dels drets humans. Reclamen modifica de la Llei de Tractats i altres Acords Internacionals i la creació del Comitè de Seguiment de les Resolucions dels Òrgans Internacionals de Drets Humans.

2. Prevenció de lexclusió residencial de persones en situació de vulnerabilitat. Segons un informe de l'entitat, 1 de cada 5 famílies espanyols pateix exclusió residencial, és a dir, que tenen greus dificultats en relació amb l'accés i el manteniment de l'habitatge.

3. Desenvolupar un Pla Integral de Cures. Treballant des del diàleg i la participació, volen elaborar en un pla ambiciós i transversal que suposi un avenç en la garantia de les cures en totes les etapes de la vida, especialment de les persones que es troben en risc o situació de pobresa.

Foto: Càritas

4. Garantir el dret a una bona administració. Incideix en aspectes com ara la bretxa digital. Càritas assenyala que ningú no ha de quedar enrere en la relació amb l'administració i que tots els ciutadans tenen dret a relacionar-se amb les administracions públiques de forma directa.

5. Desenvolupar polítiques d'ocupació "resilients i inclusives". L'ONG demana que el Sistema Nacional d'Ocupació descriu les deficiències del mercat de treball i les adapti a les noves realitats socials, posant el focus en els col·lectius de persones amb un accés més complicat a l'ocupació decent. Per això, Càritas suggereix que la nova Agència Espanyola d'Ocupació planifiqui i coordini polítiques d'ocupació que garanteixin una ocupabilitat adequada tenint en compte la situació personal i familiar de la persona treballadora facilitant-ne la conciliació.

6. Promoure una política migratòria que contempli oportunitats més enllà del mercat laboral. Càritas demana revisar les condicions d'accés regular per garantir la igualtat de tracte de totes les persones estrangeres, així com l'accés a una autorització de residència que tingui en compte altres requisits no vinculats necessàriament a comptar amb contracte de treball.

7. Protecció efectiva de les víctimes de violència masclista. Càritas recomana ampliar el concepte de violència de gènere (previst a la Llei Orgànica) a totes les formes de violència masclista. A més, sol·licita unificar a nivell estatal els criteris i flexibilitzar els procediments d'acreditació de la condició de víctima per garantir així l'accés efectiu a drets de totes les dones que pateixen violència masclista en qualsevol àmbit de la vida amb independència del territori i de la seva situació administrativa.

8. Garantir que la cooperació al desenvolupament contribueixi a l'enfortiment de la societat civil a tercers països. Càritas considera que el nostre país ha d'emprendre polítiques en què es prioritzi l'enfortiment de la societat civil en els distints estats en què hi hagi presència de la cooperació espanyola, amb l'objectiu de contribuir a la construcció de la pau mitjançant el desenvolupament de les comunitats i enfortiment de les institucions locals.