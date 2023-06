Foto: Mossos

La Unió d'Oficials (UO) de la Guàrdia Civil va denunciar, el 26 de juny passat, una nova "invasió de competències" per part de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra.

Aquest cos cita un decret de la Generalitat en què diu que "corresponen a l'Àrea Marítima les funcions següents: f) Desenvolupar funcions de seguretat ciutadana, vigilància de la navegació, vigilància d'esdeveniments que es realitzin al mar, vigilància de les zones marítimes protegides, i de les infraestructures portuàries i instal·lacions aquàtiques".

A parer seu, això "suposa una clara invasió de les competències del Servei Marítim de la Guàrdia Civil" i l'assignació als Mossos d'Esquadra de les quals la Llei, inclosa la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat o el mateix Estatut d'Autonomia, no els atorguen.

La UO recorda que, el març del 2019, la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial es va haver de pronunciar davant "els reiterats intents dels Mossos d'Esquadra d'assumir aquestes competències". Aleshores, es va determinar que "la competència en matèria de policia judicial als espais marítims recau exclusivament a la Guàrdia Civil" i que "les policies autonòmiques només tenen competència com a policia administrativa sobre aigües marítimes interiors".

Per acabar, la UO "denúncia públicament la situació d'abandonament i desprotecció política en què es troba la Guàrdia Civil" i assegura que, davant d'aquesta situació, "s'estudiaran i s'adoptaran, com es va fer amb el traspàs de competències de Trànsit a Navarra, les mesures que estiguin al seu abast per defensar les competències que la llei atorga a la Guàrdia Civil en garantia de la seguretat de tots els espanyols”.