Lidl - Facua

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat Lidl davant el Ministeri de Consum per publicitat enganyosa en oferir descomptes falsos en diferents productes exposats a la venda. ( Veure llistat de productes ).

L'associació, a través de la seva darrera anàlisi de preus afectats per la rebaixa de l'IVA que realitza de manera mensual a vuit grans cadenes de distribució del país, ha detectat que aquest supermercat està incomplint Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista en anunciar com a preu anterior a l'etiqueta d'oferta un valor que l'article no ha tingut, almenys, durant els 30 dies anteriors.

L'article 20 d'aquesta norma recull que "sempre que s'ofereixin articles amb reducció de preu, haurà de figurar amb claredat, a cadascun d'ells, el preu anterior juntament amb el preu reduït, llevat del cas que es tracti d'articles posats a la venda per primera vegada. S'entendrà per preu anterior el menor que s'hagués aplicat sobre productes idèntics en els trenta dies precedents".

Pastes, ous i llets

FACUA ha detectat aquesta publicitat enganyosa als preus d'oferta en nou dels 61 articles que componen la mostra analitzada a principis de juny.

El preu promocionat com en oferta en un rètol vermell i un preu més car ratllat és idèntic al que aquests productes tenien al maig, quan no estaven en promoció. Entre aquests deu productes de Lidl en què ha detectat aquesta pràctica hi ha pastes, ous i llets.

L'associació ha presentat una denúncia davant del Ministeri de Consum informant d'aquesta irregularitat per part de la distribuïdora alemanya, i li ha demanat que obri una investigació i imposi una sanció en cas de confirmar que s'ha vulnerat la llei