Una confrontació en un cinema de Nou Mèxic (Estats Units) es va tornar mortal diumenge a la nit. Michael Tenorio, de 52 anys, va rebre un tret mortal després d'una suposada discussió amb un cinèfil adolescent, que va afirmar que Tenorio i la seva dona eren als seients reservats per a adolescents al cinema Century Rio a Albuquerque, informa Fox News.

Enrique Padilla, de 19 anys, ha estat acusat per la policia de disparar a Tenorio al pit i després fugir de l'escena . El tiroteig va desfermar el pànic entre els altres assistents al cinema, que van fugir tement per les seves vides en escoltar els trets.

“Hi havia una sensació de caos aquí”, va dir el portaveu de la policia Gilbert Gallegos al lloc dels fets, segons l'Albuquerque Journal . “Molta gent sortia corrent dels cines i intentava treure's del mig”, va afegir.

Segons una denúncia penal obtinguda pel mitjà, Tenorio i la seva dona, Trina Tenorio, van comprar entrades per a la funció de les 8:50 pm de la comèdia romàntica No Hard Feelings.

La parella va triar els seients 8 i 11 a la Fila F, però un empleat del teatre va suggerir que s'asseguessin junts i els demanés a les dues persones als seients 9 i 10 que s'hi acostessin.

No obstant això, quan Padilla i la seva nòvia van arribar al teatre, suposadament va començar una baralla pel canvi de seient . La núvia de Padilla, Trina, va trucar a un empleat, segons el mitjà, que va oferir un reemborsament, però finalment les dues parelles es van asseure una al costat de l'altra al cine. Quan l'empleat se'n va anar, Padilla suposadament li va llançar una galleda de crispetes de blat de moro a Trina, cosa que va provocar l'altercat, segons la denúncia. Després, els testimonis suposadament van veure Tenorio empènyer Padilla i van sentir trets.

Trina va dir que el seu marit estava desarmat , segons Los Angeles Times. Un oficial de policia fora de servei que era al cinema va intentar ajudar Tenorio i va presenciar l'altercat, però no va veure una arma.

Padilla va fugir de l'escena, però després la policia el va trobar amagat darrere d'un arbust a fora, informa ABC News. L'adolescent, que suposadament va resultar ferit a l'abdomen, va ser traslladat d'urgència a l'hospital i acusat d'homicidi, disparar en un edifici ocupat i manipular proves, informa AP.

Gallegos va dir que Padilla no es va declarar culpable ni va contractar un advocat per parlar en nom seu. Va dir que no estava clar com va resultar ferit Padilla o què ho va motivar a suposadament obrir foc.

El cap de policia d'Albuquerque, Harold Medina, va dir que Tenorio va morir al lloc malgrat els esforços de reanimació cardiopulmonar d'un policia fora de servei, segons l'Albuquerque Journal.