Es diu que el naixement d'una filla o d'un fill és una benedicció. I és així, però en molts casos obliga a replantejar-se la realitat familiar, sigui del tipus que sigui. A Espanya hi va haver un canvi de la legislació (per petició del grup d'Unidas Podemos) dels permisos per naixement el 2021, que van equiparar, per a mares i pares, el temps que podien tenir de permís en casos de naixement i cura de menor: és de 16 setmanes , és a dir, pràcticament 4 mesos.

El nostre país, de fet, compta amb un dels permisos de paternitat més perllongats del conjunt de la Unió Europea; així ho reflecteix l'informe Leave Policies and Related Research 2022, publicat per la universitat alemanya FernUniversität in Hagen.

De fet, a gairebé tots els països d'Europa (fins i tot estats que es consideren capdavanters en qüestions de drets, com França, Àustria, Portugal i el Regne Unit, encara que aquest últim sigui ja únicament des d'un punt de vista merament geogràfic ) aquest permís per a els homes oscil·la entre les 2 setmanes i el mes de durada, encara que en molts altres ( Malta, Luxemburg i els Països Baixos , per nomenar alguns) és encara més curt, estant per sota d'aquests 15 dies.

Les bones condicions que tenen els pares, gràcies a la legislació espanyola, fan que les dades de l'estudi mostrin que Espanya és el país europeu on més homes s'acullen a aquest permís. D'aquesta manera, creen molts més vincles amb el nadó i, encara que la quantitat de dones que assumeixen la cura dels nadons segueix sent superior, s'anivella un desequilibri que existeix pràcticament des de sempre.

En aquest sentit, encara podria millorar el permís, ja que el PSOE porta, al seu programa electoral per al 23 de juliol, estendre de les actuals 16 a 20 setmanes el permís de paternitat, tant per a la mare com per al pare, a través del treball a temps parcial.

Tot i això, encara es posa com a assignatura a millorar la qüestió de la conciliació familiar, cosa en què Espanya sí que ha d''envejar' els nostres veïns.

LES DADES MÉS RECENTS

A la web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions es poden consultar, desglossades per comunitats autònomes i també per províncies, la quantitat de permisos de paternitat que s'han concedit al conjunt de l'estat espanyol.

D'aquesta manera, consultant les dades més recents (corresponents al primer trimestre d'aquest any), Catalunya és la segona comunitat on els pares han sol·licitat més permisos; en total, entre els mesos de gener i març s'han fet arribar a Seguretat Social un total de 9.345 peticions.

La immensa majoria d'aquestes (un total de 9319) han estat contributives, i han tingut una durada mitjana de 109 dies, és a dir, una mica més de 3 mesos.

Fins arribar al nombre total de casos d'aquest primer trimestre del 2023 hi ha 26 casos no contributius, que han tingut una durada mitjana de 40,3 dies, una mica més d'un mes.

Per demarcacions, a Catalunya hi ha al capdavant els casos sol·licitats a la demarcació de Barcelona, amb 7000 casos contributius, una quantitat lleugerament superior a un 75% del total. Girona, Tarragona i Lleida (en aquest ordre) són la segona, tercera i quarta a la classificació per províncies.

Pel que fa als casos no contributius, la diferència també és enorme si s'observen les dades desglossades de les 4 províncies de Catalunya; 23 de les peticions han estat a Barcelona, mentre que la resta de demarcacions catalanes sumen un cas cadascuna.

ANDALUSIA, DAVANT DEL CONJUNT DE L'ESTAT

En aquest primer trimestre del 2023, el ministeri xifra en 54.983 (sumant casos contributius i no contributius) la quantitat de peticions de permisos que s'han registrat.

A Espanya, la durada mitjana del permís contributiu se situa en 109,44 dies (coincideix amb les dades de Catalunya), mentre que la del no contributiu és de 41,7 dies (cosa per sobre de la mitjana catalana).

Al capdavant del conjunt de l'estat espanyol hi ha Andalusia, amb més de 10.500 en total. Darrere de Catalunya, al tercer esglaó de la classificació, hi ha la Comunitat de Madrid, mentre que més avall ja arriben la Comunitat Valenciana i Euskadi.