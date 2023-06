Aquí tens una llista d'aliments que compleixen aquesta funció:

MELÓ : El meló té un 90% d'aigua i ens ajuda a mantenir-nos hidratat. El seu sabor sol ser dolç i refrescant.

SANDIA : El meló d'Alger conté un 92% d'aigua. És una de les fruites més consumides a l'estiu pel seu poder hidratant i saciant. A més, conté molt poques calories.

TOMÀQUETS: Els tomàquets estan compostos principalment d'aigua, cosa que els converteix en una excel·lent opció per mantenir-se hidratat els dies de més calor. A més, els tomàquets contenen antioxidants com el licopè, la vitamina C i la vitamina E que poden reduir el risc de dany causat per la calor i altres factors ambientals.

ENCIAM: Base de nombroses amanides, l'enciam conté un 93% d'aigua i el consum ajuda a regular la nostra temperatura corporal. També té efecte diürètic, cosa que ajuda a evitar la retenció de líquids.

COGOMBRE : El cogombre té tan sols 13 calories per cada 100 grams, és un grandíssim aliat de les dietes enfocades a perdre greix i el seu alt percentatge d'aigua (97%) fa que sigui diürètic, sense oblidar la seva aportació de vitamina C i de minerals com el potassi.