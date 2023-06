Foto: Europa Press

El Dia Mundial de l'Orgull , també conegut com el Dia de l'Orgull LGBT o simplement l'Orgull, se celebra cada any el 28 de juny. Aquesta data commemora els disturbis de Stonewall que van tenir lloc a Nova York el 1969 i que van marcar l'inici del moviment d?alliberament LGBT+.

Els aldarulls de Stonewall van ser una sèrie de manifestacions espontànies dutes a terme per membres de la comunitat LGBT+ en resposta a la violència i discriminació que enfrontaven per part de la policia i de la societat en general. Aquests disturbis van ser un punt d'inflexió i van donar lloc a més activisme i defensa dels drets de la comunitat LGBT+ a tot el món.

Des de llavors, el Dia de l'Orgull s'ha convertit en una celebració global en què es busca promoure la igualtat, la diversitat, la visibilitat i els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i altres orientacions sexuals i identitats de gènere.

Les celebracions de l'Orgull varien a cada lloc, però solen incloure desfilades acolorides, festivals, activitats culturals, conferències, xerrades i esdeveniments de conscienciació. Aquestes celebracions són una manera de mostrar solidaritat i suport a la comunitat LGBT+, així com de fomentar l'acceptació i el respecte per totes les persones, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere.

El Dia de l'Orgull és una oportunitat per recordar la importància de continuar lluitant per la igualtat i els drets de les persones LGBT+ a tot el món, així com per celebrar els avenços aconseguits fins ara en termes d'inclusió i visibilitat.

Actualment, a molts països del món la diversitat sexual està perseguida i criminalitzada, per part de les lleis i les autoritats. Així mateix, a diversos països ja ha estat acceptada a nivell estatal. La societat continua molt lluny d'acceptar una realitat que ja hauria d'haver estat normalitzada des de fa molt de temps.

ON HI HA MÉS GENT QUE ES DECLARA OBERTAMENT HOMOSEXUAL?

Una pregunta que es pot fer al respecte és a quins països les persones es declaren obertament homosexuals. Una enquesta d'Ipsos a més de 22.000 persones residents a una trentena d'estats del voltant del planeta ha volgut intentar donar una resposta.

Segons aquest sondeig, al voltant del 15% de la població del Brasil pertanyeria a aquest col·lectiu, sent el país amb un nombre més gran de persones LGTBI+.

En segona instància estaria Espanya, amb un 14%. Amb un 12% i tancant el 'podi' es trobaria el Regne Unit.

Encara per sobre de 10%, segons l'estudi, estan Colòmbia i Alemanya, mentre que just a la franja de 10% estarien Estats Units, Mèxic i Xile.