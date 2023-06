Simó és la nova consellera dEducació. Foto: Europa Press

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó , ha anunciat que aquest dimecres 28 de juny s'enviaran les cartes amb els vals de 100 euros per adquirir material escolar a les famílies amb nens a Primària escolaritzats el curs 2023-2024 en un centre del Servei dEducació de Catalunya per pal·liar lincrement de preus.

Ho ha dit després d'una pregunta de Jordi Munell, de Junts per Catalunya, al Ple del Parlament , en què ha explicat que en els propers dies les famílies els rebran els vals , que es podran activar a través del web valescolar.cat i amb el suport del telèfon 012.

Simó ha recordat que aquesta mesura s'emmarca a l'"escut social de 300 milions d'euros" que està executant el Govern per fer front a l'augment del cost de la vida, i que té com a objectiu ajudar les famílies davant les despeses d'escolarització per l'inici del curs.