Foto: Airbnb

El proper 21 de juliol s'estrena una nova pel·lícula basada en la popular nina Barbie ... i la promoció ha arribat a límits insospitats. De fet és possible allotjar-se a la casa que, moltes vegades, comparteix amb Ken.

!I és que la mansió existeix! És a Malibu (Florida) i es tracta d'un projecte d' Airbnb que en realitat va veure la llum el 2019: batejada com a Dreamhouse en anglès, aquesta casa va ser oberta al públic per primer cop fa quatre anys, permetent allotjar-se durant dos dies per un preu de 60 dòlars la nit.

Des de la plataforma de lloguers expliquen que només posaran a disposició del públic dues estades individuals d'una nit per a dos hostes cadascuna , el 21 i el 22 de juliol de 2023. Però per ser un dels afortunats que aconsegueixi aquest allotjament gratuït, primer cal registrar-se a la web d'Airbnb a partir del 17 de juliol a les deu del matí.