L'intèrpret nord-americà. Foto: Europa Press

L'actor Kevin Spacey compareix, des d'aquest dimecres 28 de juny, davant del tribunal del districte de Southwark (Londres) on afronta 12 càrrecs relacionats amb suposats delictes sexuals . Tot i haver guanyat dos premis Óscar pel seu treball a les pel·lícules American Beauty i Sospitosos Habituals , Spacey ha declarat la seva innocència davant de totes les acusacions. El judici, que durarà aproximadament quatre setmanes, està en curs.

Des del 2001 fins al 2015, Spacey va estar al capdavant del teatre Old Vic, situat a prop del tribunal. La seva presència en aquest important teatre londinenc, on també va tenir èxit com a productor i guionista, li va atorgar un toc de glamour. Spacey va considerar el teatre com a casa després de deixar voluntàriament Estats Units, descrivint la seva partida com un exili a causa de l'elecció del president George W. Bush.

Tot i que Spacey va mantenir en privat la seva orientació sexual, en el context del moviment Me Too que va sorgir el 2017 i que va provocar una sèrie de denúncies d'abusos sexuals per part d'actrius, també van sorgir acusacions en contra d'Spacey tant a Anglaterra com als Estats Units, la qual cosa va portar al col·lapse de la seva carrera.