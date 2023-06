Catalunyapress obresrenfmollocat

El president de Renfe, Raül Blanco, ha visitat en els últims dies dues estacions de Rodalies per comprovar in situ el desenvolupament de les obres de millora que s’hi estan fent. El president s’ha desplaçat al Masnou per fer seguiment de l’obra que s’executa a l’estació d’Ocata, i a Mollet del Vallès per interessar-se per l’evolució dels treballs a l’estació de Sant Fost.

OCATA

Blanco ha constatat l’avenç dels treballs d’adequació de l’estació d’Ocata (línies R1 i RG1) que la faran totalment accessible. En aquest cas, les principals actuacions consisteixen en la construcció d’un vestíbul subterrani, la instal·lació de nous ascensors amb connexió directa entre vestíbul i andana, la instal·lació de nous controls d’accessos i noves marquesines, la reforma integral de les instal·lacions de sanejament, i l’adequació i millora de l’enllumenat general a l’estació.

En aquests moments ja s’han realitzat les estructures de la nova estació soterrada i s’han fet les excavacions i reforços estructurals a la zona urbana per a la ubicació del nou ascensor. Es continua treballant en el pas inferior i pròximament començarà la construcció dels edificis tècnics i els fossats dels ascensors.

L’obra d’Ocata compta amb un pressupost de 3,74 milions d’euros (IVA inclòs).

MOLLET

També s’ha desplaçat fins a l’estació de Mollet Sant Fost (línies R2 i R8) per comprovar l’evolució dels treballs que, també, la faran completament accessible. L’obra, iniciada el maig de 2022 i emmarcada en el Pla “Transformem Rodalies”, compta amb un pressupost de 4,9 milions d’euros (IVA inclòs).

L’actuació, de gran envergadura, inclou la renovació i modernització de l’edifici de viatgers, així com la construcció d’un pas inferior amb ascensors a ambdues andanes, el recrescut d’aquestes i la seva prolongació fins a 200 metres útils. A més, se substituirà la il·luminació existent a les andanes i s’instal·laran noves marquesines que cobriran l’accés als ascensors i les escales. Totes aquestes actuacions permetran adequar les instal·lacions a les necessitats dels prop de 10.000 viatgers que diàriament utilitzen l’estació de Mollet Sant Fost.

En ambdues visites, el president de Renfe ha estat acompanyat de la directora de Rodalies, Mayte Castillo, el cap d’Àrea d’Arquitectura i Obres de Renfe Viajeros, Julio López; així com d’altres responsables de l’execució de les obres.