Recurs, home en un ordinador. Pexels

Els pedòfils estan utilitzant programes d'intel·ligència artificial (IA) per generar imatges realistes d'abús sexual infantil, cosa que genera preocupacions entre els investigadors de seguretat infantil que soscavaran els esforços per trobar víctimes i combatre l'abús al món real.

Segons un informe del Washington Post , l'auge de la tecnologia d'intel·ligència artificial ha provocat una "cursa armamentista depredadora" als fòrums de pedòfils a la dark web.

Els creadors de les imatges abusives utilitzen un programari anomenat Stable Diffusion, l'objectiu del qual era generar imatges per al seu ús en art o disseny gràfic.

Però els depredadors han estat usant el programari per crear les seves pròpies imatges realistes de nens realitzant actes sexuals , i han estat compartint instruccions detallades sobre com altres pedòfils poden crear les seves pròpies.

"Les imatges dels nens, inclòs el contingut de les víctimes reals, s'estan reutilitzant per a aquest fenomen realment malvat", va dir Rebecca Portnoff, directora de ciència de dades del grup de seguretat infantil Thorn.

"La identificació de víctimes ja és un problema d'agulla en un paller, on la policia està intentant trobar un nen en perill", va dir al Post. “La facilitat d'ús d'aquestes eines és un canvi significatiu, així com el realisme. Simplement fa que tot sigui un desafiament més intens”, va afegir.

L'aparició d'aquestes imatges té el potencial de soscavar els esforços per trobar víctimes i combatre l'abús real, cosa que obliga les forces de l'ordre públic a fer tot el possible per investigar si una fotografia és real o falsa. Segons la publicació, les imatges de sexe infantil generades per IA podrien "confondre" el sistema de seguiment central creat per bloquejar aquest material de la web perquè està dissenyat només per capturar imatges conegudes d'abús, en lloc de detectar-ne les recent generades.