Ketchup Heinz - Heinz.es

És hora de posar ketchup al debat. Guardes la teva salsa de tomàquet al rebost, al taulell oa la nevera? A cada casa es fa de forma diferent, ia Espanya generalment guanya l'opció de la nevera - especialment aquests dies d'intens calor-. No obstant això, als prestatges del supermercat el veiem fora de les neveres, i també a molts restaurants. Aleshores, quina és la forma adequada?

El conegut fabricant de ketchup Heinz finalment va deixar les coses clares sobre on s'ha d'emmagatzemar l'estimat condiment per mantenir-lo en bon estat

El compte oficial de Twitter de Heinz UK va publicar : “Per a la vostra informació Ketchup. va. al. refrigerador!!!"

Els fans de la marca van inundar el compte amb comentaris, i molts van preguntar per què el producte s'emmagatzema als prestatges del supermercat o fora de la nevera als restaurants. Heinz va continuar el debat demanant als seus seguidors que votin si guarden el seu ketchup a la nevera o al rebost.

La marca va duplicar la resposta correcta a l'enquesta i va escriure: “Ha d'estar… a la nevera!”.

Tot i això, amb més de 2500 vots, les respostes gairebé es van dividir per la meitat. "Només hi va haver una resposta correcta, i estem feliços de compartir amb els amants de la salsa de tomàquet Heinz Tomato Ketchup a tot el Regne Unit que la nostra salsa de tomàquet ha d'estar a la nevera", va dir Olivia Lennon, de Heinz Tomato, al Daily Mail.

"Encara que sabem que molts fans de Heinz Tomato Ketchup han estat emmagatzemant el seu ketchup a l'armari, recomanem refrigerar després d'obrir-lo", va aclarir.

“Aquesta és la millor manera de mantenir el deliciós sabor àcid del nostre ketchup de tomàquet Heinz que coneixes i estimes”, va afegir.

En resposta al debat sobre on s'ha d'emmagatzemar el ketchup, l'usuari de Twitter @Crystalst_ va fer broma: "No es pot al costat del coixí?", i Heinz va recolzar la seva teoria dient: “És el segon millor lloc per guardar-lo”.