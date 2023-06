L'artista Rigoberta Bandini (Barcelona, 1990) ha donat suport a la cantant Rocío Saiz davant de la censura que va patir per part d'un policia en ensenyar el pit en un concert durant l'Orgull de Múrcia i ha subratllat que cal que aquest tipus de situacions no succeeixin.

La cantant Rigoberta Bandini posa per a Europa Press després d'una entrevista per a Europa Press pel llançament de la cançó 'Jo solo vull amor' @ep

"Continuen fent por els nostres pits, tant de bo deixin de donar-ho algun dia" , assenyala en una entrevista concedida per la cançó 'Jo solo quiero amor' , himne de la pel·lícula 'T'estic estimant bojament', primer llargmetratge d'Alejandro Marín. La cinta, que s'estrenarà el 7 de juliol, aborda el moviment LGTBI andalús als 70.

A la seva cançó 'Ay mamá', Paula Ribó, el veritable nom de Rigoberta Bandini, canta "no sé per què fan tanta por les nostres pits", i en interpretar-la als concerts de la seva gira de 2022 mostrava el pit.

En relació amb això, recorda que mai no ha tingut un aldarull com el patit per Saiz, que precisament ha esmentat Bandini dient que a ella si l'aplaudien quan mostrava el pit. "És veritat", respon sobre això l'artista catalana, que creu que en el seu cas això "passava més desapercebut" perquè es produïa només a la "catarsi de la cançó", quan la gent s'"emborratxa de l'èxtasi col·lectiu".

"Però tinc la sensació que si jo hagués decidit fer una cançó (sencera) sense samarreta, no hagués estat el mateix", apunta, per expressar que espera que no se censuri cap altra artista per mostrar el seu cos.

En aquesta línia, Rigoberta Bandini es defineix com una artista que ha "vingut al món" per exalçar l'amor per sobre de l'odi a través de cançons que busquen que "la gent s'emocioni i celebri la vida d'alguna manera", motiu pel que va decidir formar part de la pel·lícula 'T'estic estimant bojament' component la seva cançó principal, 'Jo solo vull amor'.

"EN PRIMERA FILA" DE LA LLUITA LGTBI



El llargmetratge de Marín se situa a la Sevilla del 1977, on l'homosexualitat estava prohibida, i aborda la gestació del moviment LGTBI andalús vinculat paradoxalment amb l'Església. Amb aquest argument, la cantant ha compost una "cançó d'amor" que, tot i això, pretén "transcendir" a la temàtica.

Per a Bandini, l'experiència ha estat "molt emocionant" perquè es tracta d'un projecte relacionat amb la lluita LGTBI+. "És una lluita en què sempre em veuran a primera fila", sentencia al respecte.

Qüestionada per si tem una reculada en els drets d'aquest col·lectiu en un eventual govern de PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol, com han advertit diferents associacions, la catalana indica que la pel·lícula pot ajudar a una "reflexió respecte als drets que es poden perdre” en aquest sentit. "Hem de mirar endavant, lluitar per més coses, el més trist seria un desfer", avisa.

Respecte a la relació entre la religió, l'Església i el moviment LGTBI, precisa que d'acord amb l'argument de la cinta, a l'hora de compondre es va enfocar que es tractava d'una història que passava als anys 70, quan "Déu estava molt més present”, ia Andalusia, una comunitat “més impregnada de la paraula de Déu”.

En aquest context, considera com a "just i necessari" el "tornar-li al col·lectiu a Déu, perquè Déu no és de ningú" i lamenta que "les creences religioses" s'hagin "monopolitzat per una part de la societat. Per això, ha afegit en la seva cançó una part que apel·la a Déu perquè, segons ell, creure en Déu i creure en la llibertat "no és incompatible".

Amb 'Jo solo quiero amor', que arriba després de la cançó 'Miami beach', Rigoberta Bandini torna a poc a poc a l'escena musical després de l'aturada que va iniciar a finals del 2022 després de finalitzar una gira i llançar l'àlbum 'La emperatriz' . Aquesta aturada es va produir després d'un període molt intens d'exposició pública i treball en què l'artista es va recolzar a la família i amics per cuidar la salut mental.

"ESTAR EXPOST DESCOLOCA"



"És veritat que es necessita com tornar a l'àncora per no emborratxar-se de tot el que et passa i sobretot perquè no t'afecti també tot el que diuen de tu", reflexiona sobre això, per advertir que "estar exposat de vegades descol·loca ".

Amb tot, Rigoberta Bandini pretén continuar component aquest any mentre es manté allunyada dels escenaris almenys fins al 2024: "Ara d'alguna manera torno a estar, torno a lliurar cançons perquè ho necessito".