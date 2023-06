Una promoció de pisos dobra nova. Foto: Europa Press

El preu mitjà del conjunt de l'habitatge nou s'ha accelerat el darrer any després d'experimentar un increment interanual del 6,4%, fins a situar-se en 2.809 euros per metre quadrat al juny, malgrat el context actual de pujada de tipus d'interès i desacceleració de les compravendes d'habitatge, segons la nova edició de l' Informe de Tendències del Sector Immobiliari, elaborat per la Societat de Taxació.

Tot i això, encara que el preu de l'habitatge nou continua creixent, la dada registrada a mitjans del 2023 encara se situa lluny dels nivells màxims registrats a finals del 2007, quan es fregaven els 3.000 euros per metre quadrat.

La directora d'Institucions i Grans Comptes en Societat de Taxació, Consuelo Villanueva, ha explicat que aquests increments de preus es deuen sobretot a l'escassetat de l'oferta d'habitatge nou, mentre que encara hi ha una gran demanda per part dels compradors. Aquesta diferència, explica, és allò que explica l'augment de preus.

D'acord amb l'informe, totes les regions han experimentat increments anuals que oscil·len entre el 3,4% assolit a Castella-la Manxa i el 8,2% registrat a les Illes Balears, que registra el major creixement interanual per davant de la Comunitat de Madrid (7,6%).

Tot i això, la Societat de Taxació ha detectat una desacceleració d'aquests increments en totes les autonomies, excepte a La Rioja, que és l'única comunitat el preu unitari de la qual, en termes interanuals, creix a més velocitat que el semestre previ, en concret, un 4,2% davant el 3,9% del desembre del 2022.

GAIREBÉ 80.000 HABITATGES NOVES MÉS EL 2022

De forma complementària als d'aquestes pujades de preu, a gairebé tot el territori estatal, és interessant observar les dades més recents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (responsable de recopilar-los) ja que mostren que, al mercat, n'hi ha una escassetat en la construcció de promocions noves de vivenda. De fet, aquesta tendència a la baixa és una cosa que s'ha donat freqüentment en els darrers anys.

Tot i aquestes dades del conjunt d'Espanya, Catalunya va mostrar, entre el gener i el desembre del 2022, una tendència contrària i, de fet, va ser la comunitat en què es van construir més noves promocions.

Així, la suma de les dades de les 4 províncies arriben a gairebé els 80.000 habitatges; en concret, la xifra exacta és de 79.721, la qual cosa suposa també un augment de l'1,3% respecte de les xifres amb què es va tancar l'any anterior, 2021.

Foto: Europa Press

Molt a prop de Catalunya se situa la Comunitat Valenciana, amb 78.277 unitats, tot i que en el cas dels veïns del sud, la variació interanual va ser negativa, amb una caiguda del 3%.

A la tercera posició, però força lluny de tots dos casos trobem Andalusia, que no arriba als 60.000. Més enrere en aquesta classificació per comunitats hi ha la Comunitat de Madrid, per sota dels 50.000, i Castella-la Manxa, per sota dels 40.000.

A la cua hi ha la Comunitat Foral de Navarra, Extremadura, Cantàbria i les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, que s'han comptat de forma conjunta.

EL COST DE CONSTRUCCIÓ PUJA UN 8,1% EN L'ÚTIM ANY

D'altra banda, segons l'informe que ha presentat la Societat de Taxació, el cost de construcció d'obra nova ha assolit els 1.201 euros per metre quadrat el juny del 2023, fet que suposa un augment interanual del 8,1% respecte a fa un any .

Aquest indicador també ha experimentat un increment lleuger de l'1,6% durant el segon trimestre de l'any, en comparació de l'anterior. D'altra banda, la ràtio de construcció sobre rasant s'ha situat a 966 euros per metre quadrat, mentre que la de baix rasant arriba als 436 euros per metre quadrat.