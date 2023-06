El sindicat de futbol femení FUTPRO va presentar aquest dimecres un estudi propi sobre la maternitat al futbol femení que revela que gairebé la meitat de les futbolistes professionals a Espanya tenen preocupació per les possibles represalies que rebrien en cas de quedar-se embarassades.

Presentació de l'estudi de FUTPRO sobre maternitat al futbol femení professional, a Barcelona - FUTPRO

Basat en l'opinió de més del 40% de les jugadores professionals a Espanya, l'estudi revela dades que demostren que hi ha una preocupació real per part de les esportistes sobre la dificultat de conciliació entre la maternitat i les carreres esportives.

Actualment, el 46% de les jugadores estan preocupades per les represàlies que pogués tenir el seu club si es queden embarassades, cosa que els allunya la idea de fer aquest pas si volen continuar estant a l'esport d'elit.

Més del 60% té por que finalitzin el contracte i més del 40% pensa que les discriminarien a l'hora de jugar, l'altre 40% sent que el seu club li podria abaixar el sou si es queda embarassada, per això es busca situar l'embaràs "al final de trajectòries esportives".

Actualment, gairebé el 30% de les futbolistes descarten quedar-se embarassades per protegir així la seva carrera esportiva. Per FUTPRO és "preocupant" observar també que el 90% de les jugadores professionals senten que és molt complicat conciliar ser esportista d'elit amb la maternitat, i el 100% pensen que cal que els seus clubs implementin accions per a la conciliació entre la família i feina.

Entre les dificultats que destaquen les esportistes per compaginar ser mares amb esportistes d'elit hi ha la gran preocupació de més del 40% de no tornar al mateix nivell físic. L'altre 40% de les jugadores professionals del nostre país tenen por perquè el salari mínim fa que la seva economia sigui massa inestable i més del 20% senten que hi ha molt pocs plans de conciliació per part de les institucions del futbol.

L'estudi, presentat a l'NH Collection Constanza de Barcelona, mostra que el 2023, una cosa tan natural com l'ésser mare, encara resulta un handicap per a dones que, i volen, han de mantenir l'equilibri entre maternitat i el futbol d'elit.

La presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez, va destacar que no hi ha cap protocol de maternitat al conveni col·lectiu actual, i que és vital que en un conveni dirigit a dones es "reguli" l'embaràs i la maternitat.

"L'objectiu és ajudar les institucions, clubs, federacions nacionals, confederacions i mitjans de comunicació a navegar per un dels temes que més preocupen les jugadores professionals. Els clubs també necessiten que el conveni sigui clar i mostri les obligacions de tots per estar preparats per a casos d'embaràs", va apuntar Gutiérrez.

Des de l'associació afirmen que cal tenir protocols d'actuació que ajudin les esportistes a fer front a tots els canvis que es produiran durant el període perinatal sense veure's compromès el rendiment després de l'embaràs.

El sindicat ha presentat una proposta per incloure al Conveni col·lectiu d'Espanya accions estratègiques que reforcin i enriqueixin les mesures que hi ha actualment sobre maternitat.

Aquestes disposicions específiques referents a embaràs i maternitat per part de FUTPRO són: habilitar zones o habitacions per a la lactància als clubs. Que la mare pugui viatjar amb el nadó a les concentracions. Que hi hagi la figura del cuidador o guarderia que pugui atendre el nadó mentre l'esportista és als seus entrenaments, partits o xerrades.

A més, crear entrenaments especialitzats durant l'embaràs per evitar riscos a la jugadora i al fetus, adaptats a cada moment de l'embaràs. També entrenaments especialitzats després del part, i que siguin específics per a cada situació i que aquestes sessions siguin específiques i tinguin en compte cada cos per garantir que la futbolista torni al camp al 100%.

Finalment, FUTPRO demana, després dels resultats d'aquest primer informe, un permís retribuït per portar el fill a consulta mèdica i un permís retribuït per fer exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.